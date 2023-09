Zampaglione: “Califano da vivo è stato sottovalutato”

Federico Zampaglione, ospite di Rai Radio2 nel programma Radio2 Social Club, ha voluto raccontare una particolare esperienza vissuta con Franco Califano, sottolineando l’importanza e l’influenza che l’artista ha avuto sulla sua vita e sulla musica italiana in generale.

“Se dovessi mettere il volto di un artista italiano sotto la parola poeta – ha affermato Zampaglione – metterei la faccia di Franco. Tornò a Sanremo con il pezzo ‘Non escludo il ritorno’. Avevo scritto questa canzone a cui però mancavano alcuni punti. E alcuni lui li voleva cambiare. La canzone iniziava con una frase che era ‘scusa se ti chiamo a quest’ora’. Lui disse subito che doveva cambiare l’inizio, perché non poteva chiamare per scusarsi. Il ritornello era molto romantico, doveva trovare un modo per sdrammatizzare”.

Zampaglione ha descritto Califano come una persona dalle mille sfaccettature, un artista che spesso veniva visto come un semplice guascone ma che in realtà nascondeva una grande sensibilità e un’anima di poeta. Proprio per questo motivo, secondo Zampaglione, se ci fosse una parola che dovesse essere associata all’immagine di un poeta italiano, quella parola sarebbe “Franco Califano”.

La scena più emozionante, però, si svolse durante un’uscita tra i due. Mentre il sole tramontava e la macchina avanzava, improvvisamente Califano decise di fermarsi e scese dall’auto per riflettere. Zampaglione, incuriosito, si avvicinò e notò che l’amico stava piangendo. Preoccupato, gli chiese il motivo e Califano rispose con una frase toccante: “io piango sempre quanno er sole more”. Questa frase, in seguito, fu scritta sulla sua lapide, simbolo dell’essenza poetica e profonda di questo grande artista.

Zampaglione ha sottolineato come, nonostante Califano fosse spesso sottovalutato per la sua personalità eccentrica, la sua musica e i suoi testi siano stati trascurati rispetto alla sua esplosiva immagine. Tuttavia, nel corso degli anni, le persone iniziano a riascoltare la sua musica e a scoprire la profondità poetica che Califano era in grado di raggiungere.