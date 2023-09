Pornografia, Rocco Siffredi: “La Ministra Roccella è avanti anni luce”

Nell’ambito della trasmissione radiofonica intitolata “Rewind The Game”, il famoso attore pornografico Rocco Siffredi ha espresso la propria opinione sulla visione della pornografia e sulla posizione a riguardo tenuta dalla Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Roccella.

“Io ho scritto due lettere alla Roccella – ha detto Siffredi – e non mi ha mai risposto però ha fatto ancor meglio dicendo che Rocco l’aveva contattata, è stata estremamente carina. La ministra, che è avanti anni luce, non ha fatto altro che ribadire che forse i porno andrebbero bloccati, ma anche bloccandoli ci sta telegram che ti fa vedere tutto. L’unica soluzione è educare, parlarne e spiegare cos’è il porno ed a cosa si va incontro. Bisogna riportare i ragazzi all’educazione dei sentimenti. La base è cercare i sentimenti anche nel porno. Sono contento che finalmente una Ministra decida di citarmi come rappresentante di quel mondo porno, dato che anche io denuncio il fatto che i minori fanno un uso sbagliato del porno. Dire che il prono non esiste è sbagliato, ci sono almeno due generazioni che sono cresciute con porno. 15 anni fa, spiega Siffredi, ho provato a fare questo, a spiegare il porno e mi hanno riso in faccia. Molti studenti mi hanno invitato a scuola per educare ma altri docenti no, la mia era una provocazione ed adesso sono guai”.