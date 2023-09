Europei salvamento: Giovanelli 5 medaglie e 3 record italiani

Continuano ad arrivare successi dal nuoto per salvamento, che ha ufficialmente chiuso la stagione 2022/2023, ai campionati europei disputati nella settimana appena conclusa tra la vasca da 50 metri coperta di Bruges e la spiaggia di Blankenberge con la partecipazione delle azzurre Helene Giovanelli e Cornelia Rigatti (entrambe tesserate Amici Nuoto Riva).

Dalla piscina arrivano 5 medaglie (1 oro, 3 argenti e 1 bronzo) e 3 record italiani per Helene Giovanelli, in particolare a livello individuale ottiene l’argento nei 100 percorso misto con 1.07.86 (1.09.96 in eliminatoria) e abbassando il precedente record italiano della distanza di 1.08.60. Da sottolineare che il tempo di Helene è seconda prestazione mondiale di sempre, impreziosito dal fatto che solo 2 donne al mondo sono riuscite a scendere sotto il muro del minuto e 8 secondi. Altra medaglia individuale è il bronzo nei 50 manichino con 33.68, ma che in eliminatoria con 33.53 migliora il record italiano che già le apparteneva di 33.62. Le altre medaglie arrivano dalle staffette oro nella 4×50 ostacoli in 1.49.92 con Lucrezia Fabretti, Francesca Pasquino e Maddalena Daraio; argenti nelle altre due staffette 4×25 manichino con record italiano in 1.18.30 (oro alla Germania in 1.17.27) e 4×50 mista con 1.39.59 (oro alla Germania in 1.38.24).

Gli altri piazzamenti individuali per Giovanelli sono stati in piscina nei 200 ostacoli 8a con primato personale di 2.12.56 e in mare il 9° posto nel frangente; mentre nelle staffette oceaniche due ottavi posti nella 4×90 sprint sulla spiaggia e nella torpedo.

Per Cornelia Rigatti, specialista delle prove oceaniche, il miglior risultato individuale è stato il 4° posto nella tavola a cui seguono il 6° nell’oceanwoman (nuoto, tavola, canoa, corsa) e il 7° nella canoa. Nelle staffette il miglior risultato è il 4° posto nell’oceanwoman con Valentina Pasquino di corsa, Helene Giovanelli a nuoto, Maddalena Daraio in tavola e Cornelia Rigatti in canoa; ottiene anche due quinti posti nel lancio della corda (in piscina) con Maddalena Daraio e nel salvataggio tavola con Helene Giovanelli; il 10° posto nella Serc (simulated emergency response competition) gara mixed a squadre con scenario prestabilito per tutti i team in gara da svolgere in 2 minuti, che rappresenta il collegamento tra il soccorso acquatico e la disciplina sportiva agonistica, con Cornelia Rigatti nel ruolo di leader a coordinare i compagni azzurri Maddalena Daraio, Mattia Faccinti e Andrea Vivalda.

Ora per Cornelia Rigatti è già tempo di vestirsi dell’altra divisa azzurra quella della nazionale surfing della Fisw, per i campionati del mondo di paddleboard che si svolgeranno fino a domenica prossima a Les Sables d’Olonne sulla costa atlantica della Francia.