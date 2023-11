Giunta Fugatti bis. Coppola: “La Giunta fantasma”

“Una cosa gravissa e mai accaduta nel nostro Trentino”, è con queste parole che è intervenuta Lucia Coppola sulle vicende di quest’ultime ore che hanno riaperto un vero e proprio scontro tra il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e l’Onorevole Alessandro Urzì sulla composizione della Giunta provinciale con l’ultimo che ha nei fatti ritirato la disponibilità degli esponenti di Fratelli d’Italia ad entrare a far parte della Giunta Fugatti bis.

Lucia Coppola a riguardo ha affermato che:“Dopo una campagna elettorale che ha evidenziato, lungo tutto il suo svolgersi, profonde divisioni nel centro destra, tali da non fare presagire nulla di buono, ecco che ora, a elezioni vinte, la sofferta Giunta, definita nei suoi assessori e assessore e nelle rispettive deleghe e annunciata solo stamane, viene clamorosamente smentita da Fratelli d’ Italia che sfilano i propri assessori”.

Coppola, a nome dei Verdi, ha poi voluto evidenziare che vi era stata preoccupazione per quanto riguardava “il fantasioso sfilacciamento delle deleghe, che sembrano accorpate tirandole a sorte, nonché lo stratagemma di fare dimettere la capolista della Lega, Giulia Zanotelli, per farla magicamente rientrare come assessora tecnica con competenze, quali? ci verrebbe da chiedere, tra l’ altro, all’ ambiente. Ambito che ci sta particolarmente a cuore. Ci sembra un modo pessimo e scorretto per aggirare i cittadini trentini e le loro legittime aspettative, usando tra l’ altro escamotage degni del gioco delle tre carte. Questa non è serietà e da forza di opposizione quale siamo manifestiamo il nostro pieno dissenso con modalità che di istituzionale, e di politico, hanno ben poco. Quanto al considerare gli ambiti sociali e quelli legati alla cultura e all’ istruzione come “minori” da parte di chi dovrebbe occuparsene con onore, passione e rispetto, crediamo sia davvero un pessimo modo per iniziare un percorso così significativo”.

Coppola ha poi concluso il suo intervento affermando: “Parliamo della vita di ragazzi, di giovani, di famiglie! Forse si ritiene che gli ambiti che contano siano quelli che fanno girare più finanziamenti, più privilegi, più bonus a pioggia, più favoritismi? A quanto pare è cosi. Il quadro è molto sconfortante e lo è particolarmente per i cittadini e le cittadine del Trentino che assistendo a questa farsa forse apriranno gli occhi. Ora non ci resta che aspettare gli sviluppi, confidando nel fatto che la legislatura possa quantomeno iniziare”.