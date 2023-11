Ikea dà un albero di Natale green (quasi) gratis

Vuoi avere in casa per Natale un vero albero di Natale e nei fatti non pagarlo? Ora puoi! Grazie all’iniziativa voluta da Ikea che, a partire dal 17 novembre, nei suoi negozi, ha previsto una scorta di veri abeti da acquistare fino a esaurimento scorte. Un’iniziativa senza dubbio Green e che tiene conto anche dell’albero in quanto tale. Il cliente infatti ha due possibilità: o piantarlo nel proprio giardino di casa oppure restituirlo all’Ikea che darà, dopo la restituzione, un buono spesa.

Sarà infatti possibile acquistare un albero di Natale vero al prezzo di soli €15 e ricevere un buono di acquisto dello stesso valore dopo le feste. In poche parole, potrai ottenere il tuo albero di Natale praticamente gratis!

Il procedimento è molto semplice: all’atto dell’acquisto, sarà sufficiente effettuare il pagamento alla cassa e conservare lo scontrino d’acquisto. Dopodiché, potrai dedicarti al divertente compito di addobbare il tuo albero secondo i tuoi gusti e desideri, dando così inizio alle festività natalizie.

Una volta passate le festività, dal 6 al 15 gennaio 2024 potrai riportare l’albero insieme al suo scontrino presso un negozio IKEA e ritirare un buono d’acquisto di valore equivalente a quello dell’albero acquistato. In questo modo, potrai utilizzare il buono d’acquisto per comprare altri prodotti che ti servono o che desideri per la tua casa.

Oltre ad essere utilizzati nei negozi IKEA, il buono può essere usato anche online. Non dimenticare di consultare i Regolamenti della Carta Reso IKEA per conoscere tutte le condizioni di utilizzo del buono d’acquisto.

L’albero di Natale offerto da IKEA è un Picea, una specie di albero con varietà diverse, alto circa 140 cm. Queste piante sono curate e selezionate con cura per garantire la qualità e la bellezza tipiche di un albero di Natale.

Questa iniziativa da parte di IKEA offre un’ottima opportunità per avere un albero di Natale vero a un prezzo vantaggioso e allo stesso tempo contribuisce in modo responsabile alla riduzione del numero di alberi artificiali, che hanno un impatto ambientale negativo.