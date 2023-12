Gerosa diventa Vicepresidente della Provincia Autonoma di Trento

Alla fine la quadra sulla composizione della Giunta provinciale è arrivata proprio a poche ore dal Consiglio provinciale. A comunicarlo l’Ufficio stampa della Provincia Autonoma di Trento che ha comunicato che questa sera il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha firmato un nuovo decreto con il quale modifica il precedente atto del 17 novembre scorso relativo alla nomina degli assessori provinciali e alla relativa ripartizione delle competenze.

A Francesca Gerosa, già indicata come assessore all’istruzione e alla cultura, vengono assegnate la vicepresidenza e le competenze in materia di sport, politiche per la famiglia e per la natalità.

Nei fatti una scelta – quella di procedere con la nomina alla vicepresidenza della Gerosa – che ormai era improcrastinabile con le opposizioni ormai sul piede di guerra e che nei fatti non cambia lo scenario all’interno della maggioranza. Le iniziali richieste di Fratelli d’Italia hanno portato a tutta una serie polemiche che sono durate a lungo e che vedevano contrapposti anche principi come quello dell’autonomia a quello del centralismo romano.

Alla fine ha prevalso lo spirito dell’autonomia, con una decisione che non ha visto quelle ingerenze romane paventate da alcuni. Rimane in carica, per il momento, l’assessore Claudio Cia con le deleghe a trasporti e politiche per la disabilità e che con la sua decisione di prendere possesso dell’assessorato ha alla fine portato a una soluzione dell’annosa questione.

Due giorni fa si era tenuta presso la sede del PD una conferenza stampa di tutte le minoranze che hanno voluto presentare un pacchetto minimo di proposte volte alla valorizzazione del Consiglio come parlamento dell’Autonomia, luogo di elaborazione e di verifica della politica: una Prima Commissione permanente per garantire il dibattito su bilancio e istituzioni, una nuova Commissione dedicata alla tematica europea ed euroregionale e la conferma del conferimento alla minoranza dei due incarichi di segretario questore e della vicepresidenza dell’aula, in un’ottica di garanzia e tutela delle componenti tutte del Consiglio.

Nel corso della riunione era emerso il concetto secondo cui: “Il consiglio provinciale ha la funzione primaria di rappresentare tutti i Trentini e il ruolo di chi sarà scelto a guidare l’Aula non può e non deve rientrare nel mercato delle poltrone del centrodestra; al contrario, deve essere garanzia di un’assoluta indipendenza del Consiglio rispetto alla Giunta e impegnarsi a garantirne sempre e prioritariamente la possibilità di svolgere appieno le proprie funzioni”.