Re Carlo III elimina il foie gras dalle tavole reali

Eliminato il foie gras, altresì noto come fegato d’anatra, da parte di Re Carlo III che lo ha tolto dal pranzo di Natale a Sandringham House, confermando ancora una volta la sua attenzione nei confronti di una cucina attenta agli animali.

Si tratta di una decisione che con tutta probabilità non veniva neanche presa in considerazione dai nobili sino a 30 anni fa dato che il noto fegato d’anatra rappresenta un simbolo di lusso nella cucina.

Ma come mai questa decisione? Il tutto è nato dalla scoperta dell’allora Principe del Galles di come veniva prodotto il foie gras, ovvero solitamente mediante l’alimentazione forzata di oche e anatre, che vengono rinchiuse in gabbie senza possibilità di muoversi prima di essere sgozzate. Una pratica condannata da tutti perchè ritenuta insostenibile, immorale e che ha portato da ormai dieci anni Re Carlo III a criticare l’assunzione di tale piatto.

Come ricorda la PETA: “Per produrre il “foie gras” (il termine francese significa “fegato grasso”), i lavoratori ficcano tubi nella gola delle anatre maschi due volte al giorno, pompando fino a 2,2 libbre di grano e grasso nei loro stomaci, o delle oche tre volte al giorno, fino a 4 libbre al giorno, in un processo noto come “gavage”. L’alimentazione forzata fa gonfiare il fegato degli uccelli fino a 10 volte la loro dimensione normale. Molti uccelli hanno difficoltà a stare in piedi perché il loro fegato congestionato dilata l’addome e possono strapparsi le piume e attaccarsi a vicenda per lo stress”.

Un Natale a casa Windsor all’insegna della novità anche per quanto riguarda gli ospiti presenti. Se da una parte non ci saranno il principe Harry e Meghan Markle che dovrebbero trascorrere il Natale negli Stati Uniti, per la prima volta ci saranno i figli e i nipoti della Regina Camilla che così potranno prendere parte alla festa reale. Sebbene Carlo e Camilla siano sposati dal 2005, negli anni precedenti i membri della famiglia di lei non si erano uniti ai festeggiamenti a Sandringham poiché non facevano parte della famiglia reale.

La nuova regina ha due figli, Laura Lopes e Tom Parker-Bowls e cinque nipoti che faranno compagnia ai nipoti di William e di Kate con tutta probabilità.