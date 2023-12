“Oscuro è il cuore della bellezza” Margherita Manzelli

La Galleria Civica di Trento ospita dal 17 dicembre al 25 febbraio 2024 un’esposizione di opere in concessione dell’artista e greengrassi di Londra.

Parliamo di due piani di opere in grafite, glitter su carta, olio su lino, acquerello, mercurocromo, carta carbone e una video installazione di 1,53 minuti. Il percorso inizia con l’opera riassuntiva che viene poi spiegata da una poesia e dalle opere successive che reinterpretano i particolari: il viso, lo stramonio, il colibrì, le ombre, il tormento del vento tra le fronde dell’albero.

Non vi sono confini nel trasbordo tridimensionale e diacronico delle opere, come non vi sono stacchi nelle decorazioni in pannelli gradati di grigio verticali. Tra la terra e il cielo un autoritratto che si muove nel percorso.

Le donne di Margherita sono spesso misteriose, profondamente intrise di qualcosa e inquietanti, ma lasciano un segno di lei in noi e di loro in lei. La mostra Margherita Manzelli. Oscuro è il cuore della bellezza propone quindi un nucleo di lavori pensati e prodotti appositamente per la Galleria Civica, portando così all’attenzione del pubblico gli approdi più recenti della ricerca dell’artista.

La mostra è nata da un’idea di Vittorio Sgarbi e dalla cura di Margherita de Pilati e Gabriele Lorenzoni.