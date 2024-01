Un breve riassunto di tutte le misure che figurano nella Legge di Bilancio 2024-2026 del governo Meloni approvata dal Parlamento

Il disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, licenziato dal Senato lunedì 18 dicembre è stato definitivamente approvato alla Camera lo scorso 29 dicembre 2023, con 200 voti favorevoli e 112 contrari.

Di seguito si riportano le misure più rilevanti contenute nel testo del disegno di legge n. 926-A, avente ad oggetto la manovra finanziaria per l’anno 2024:

Pensioni di vecchiaia

Il Governo riporta a quota 103 la pensione di vecchiaia anticipata, prevedendo la possibilità per i lavoratori di andare in pensione a 62 anni di età e con 41 anni di contributi versati. L’assegno della pensione sarà calcolato secondo le regole del sistema contributivo. Si allungano anche i tempi per le finestre di uscita: 7 mesi per i lavoratori privati e 9 mesi per i dipendenti pubblici. Vengono revocati i tagli a pensioni di vecchiaia per alcune categorie di lavoratori, tra cui medici, dipendenti di enti locali, maestri e ufficiali giudiziari. La pensione viene infine rivalutata fino a duemila euro al mese.

Affitti brevi e cedolare secca

La manovra introduce il nuovo “Codice identificativo nazionale” (cd. Cin) per gli affitti brevi. Viene previsto un aumento della tassazione sugli affitti brevi o turistici, infatti, per chi ha optato per la cedolare secca, questa passa dal 21 al 26% dalla seconda alla quarta casa locata in via transitoria, mentre per la prima casa affittata per brevi periodi la tassazione resta al 21 %.

Fondo sanitario nazionale

Il Fondo sanitario nazionale viene incrementato di 3 miliardi per il 2024, 4 miliardi per il 2025 e 4,2 miliardi a decorrere dal 2026.

Bonus sociale elettrico

Ammonta a 200 milioni il contributo straordinario ai titolari di bonus sociale elettrico per il primo trimestre del 2024.

Canone RAI

Il canone Rai viene ridotto a 70 euro per l’anno 2024, mentre, per il miglioramento della qualità del servizio pubblico, è riconosciuto alla RAI un contributo pari a 430 milioni di euro per l’anno 2024.

Sgravi fiscali per le mamme lavoratrici

Stop ai contributi per le mamme lavoratrici con almeno 2 figli. Decontribuzioni al 100% fino a un tetto massimo di 3.000 euro annui, senza limiti di reddito, per tutte le mamme lavoratrici con almeno due figli. Lo sgravio dura fino al decimo anno di età del figlio più piccolo per le madri con due figli e fino ai diciotto anni di età del figlio più piccolo per le mamme che hanno dai tre figli in su.

Bonus per asili nido

Aumenta l’entità del bonus per gli asili nido per i nati nel 2024 e che hanno fratelli di età inferiore ai 10 anni. Il bonus arriva a 2.100,00 euro per i nuclei familiari con Isee fino a 40.000 euro.

Limiti al Superbonus 110%

Arriva la stretta sugli immobili ristrutturati grazie alla misura del Superbonus 110%. La manovra prevede che, se l’immobile viene venduto prima di dieci anni dalla fine lavori, la plusvalenza del 26% andrà calcolata tenendo conto del maggior valore dovuto ai lavori di ristrutturazione, escluso il caso di vendite di prime case o di immobili ereditati.

Ponte sullo Stretto

La legge stanzia i fondi per la realizzazione del ponte sullo stretto, prevedendo, per il 2024 una spesa di 780 milioni, per il 2025 di euro 1.035 milioni, per il 2026 di euro 1.300 milioni, per il 2027 di euro 1.780 milioni, per il 2028 di euro 1885 milioni, per il 2029 di euro 1.700 milioni, per il 2030 di euro 1.430 milioni, per il 2031 di euro 1.460 milioni e per il 2032 di euro 260 milioni.

Taglio del cuneo fiscale

E’ confermato il taglio del cuneo fiscale per i redditi fino a 35mila euro. Vengono inoltre rimodulate le aliquote Irpef, accorpando le prime due. In questo modo i lavoratori dipendenti avranno circa 100 euro in più al mese in busta paga.

Disagio abitativo

Approvate anche le misure per contrastare il disagio abitativo, stanziando 100 milioni per elaborare modelli sperimentali di edilizia residenziale pubblica.

Accise sulle sigarette

E’ disposto un aumento delle accise sulle sigarette, tabacchi da inalazione senza combustione e per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali.

