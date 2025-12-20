sabato, Dicembre 20, 2025
Attualità

INPS. Nuovo Bonus Mamme: disposti pagamenti per circa 242 milioni di euro

Di redazione

-

0
0

L’INPS ha completato ieri il pagamento di oltre 580 mila Bonus Mamme, per un importo complessivo pari a circa 242 milioni di euro, a sostegno delle lavoratrici madri con due o più figli.

La misura, prevista dall’articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, è stata disciplinata dalla circolare INPS n. 139 del 28 ottobre 2025 e rappresenta un intervento strutturale di integrazione al reddito a favore dell’occupazione femminile.

A fronte di circa 675.000 domande pervenute, l’Istituto ha già disposto 580.238 pagamenti, confermando un’elevata capacità di risposta e una significativa riduzione dei tempi di lavorazione.

Per le lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2025, sarà possibile presentare domanda fino al 31 gennaio 2026. I relativi pagamenti saranno effettuati entro il mese di febbraio 2026.

Sulla notizia è intervenuto direttamente il Presidente dell’INPS, Gabriele Fava, spiegando: “Questa prestazione si inserisce nel più ampio piano di sostegno alle famiglie promosso dal Governo e conferma l’attenzione concreta verso le donne che lavorano. La completa digitalizzazione della procedura ci ha consentito di semplificare l’accesso alla misura, ridurre significativamente i tempi e garantire risposte rapide e affidabili. È un esempio concreto di come l’innovazione amministrativa possa tradursi in servizi più efficaci per i cittadini”.

Con il Bonus Mamme, l’INPS rafforza il proprio ruolo di istituzione pubblica orientata all’accompagnamento, capace non solo di erogare prestazioni, ma di anticipare i bisogni, sostenere l’occupazione femminile e contribuire alla tenuta sociale del Paese attraverso strumenti semplici, digitali e tempestivi.

(Fonte: INPS)

redazione
redazione

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

