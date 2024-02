MUSE Agorà. Come Cambia il clima? Due incontri per parlare di clima e sfide future

Giovedì 22 e giovedì 29 febbraio gli spazi di MUSE Agorà ospitano due incontri con esperte ed esperti per parlare di clima e sfide future: il primo sulla giustizia climatica con il sociologo Emanuele Leonardi; il secondo su come sta cambiando la comunicazione del clima.

È possibile attuare una transizione ecologica dal basso? Possiamo immaginare modi e pratiche sostenibili per l’ambiente, l’umanità, il pianeta intero? E come possiamo veicolare i messaggi sulla crisi climatica nel modo più efficace e corretto possibile?

Protagonista dell’appuntamento di giovedì 22 febbraio dal titolo “Antropoclima da leggere” sarà il sociologo e scrittore Emanuele Leonardi, co-autore del libro “L’era della giustizia climatica” e ricercatore del Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia dell’Università di Bologna. Insieme alla professoressa Louisa Parks e alla ricercatrice Alice Dal Gobbo del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Trento Leonardi rifletterà su come attuare una transizione ecologica dal basso, guidata dalla società civile e basata sul legame tra protezione ambientale e contrasto alle diseguaglianze sociali.

L’incontro sarà moderato dal direttore dell’Ufficio Ricerca e Collezioni del MUSE Massimo Bernardi.

L’appuntamento di giovedì 29 febbraio sarà invece dedicato alla comunicazione del clima. “La comunicazione del clima è cambiata. Come?”, questo il titolo dell’incontro, è un dibattito a più voci in cui giornaliste/i influencer, attiviste/i, esperte/i di clima e associazioni si confronteranno su come veicolare i messaggi sulla crisi climatica nel modo più efficace e corretto possibile. Dalla carta stampata alle testate online, dalle newsletter ai podcast fino agli eventi in piazza: in un periodo in cui la comunicazione informale funziona ed è seguita da molte persone, come può fare la comunicazione ufficiale a essere più incisiva e raggiungere più persone?

Partecipano al talk: Tommaso Perrone, direttore di LifeGate e ideatore della newsletter “il Climatariano”, Anna Castiglione, ricercatrice del Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell’Università di Trento, dove si occupa di psicologia e comunicazione climatica, e Sofia Farina , fisica dell’atmosfera e membro della redazione de “L’Altra Montagna”, presidentessa di Protect Our Winters IT e componente della delegazione trentina a COP28. Modera Luca Pianesi, direttore de “Il Dolomiti” e “L’AltraMontagna”.

L’appuntamento chiuderà di fatto l’allestimento trimestrale di MUSE Agorà dedicato alla COP28 di Dubai per lasciare il posto – a partire dal 9 marzo – alla relazione tra le culture umane e i mondi vegetali.

MUSE Agorà

Uno spazio aperto alla comunità. Uno spazio per il confronto e la condivisione. Uno spazio dove immaginare futuri desiderabili.

MUSE Agorà, al piano –1 del museo, ospita incontri, mostre, exhibit multimediali, pannelli di approfondimento e corner tematici che si rinnoveranno a cadenza trimestrale.