La filosofa Wendy Brown a Trento per parlare di democrazia riparativa

La seconda edizione del ciclo “Voices from Contemporary Philosophy”, promosso dal Dipartimento di Lettere e Filosofia di Trento e coordinato da Michele Nicoletti, Tiziana Faitini e Alessandro Palazzo è iniziata. In questo mese si è tenuto un primo incontro con Achille Varzi (Columbia), pubblicato anche sul canale di YouTube questa mattina e un secondo incontro il 13 marzo questa volta in compagnia di Wendy L. Brown (UC Berkeley).

Polarizzazione, individualismo, nichilismo, educazione e fenomeni moderni, messi a confronto con Weber, Nietzsche e Marx: “Reparative Democracy” – discussants: Paola Rudan, Massimo Palma – è stato l’argomento del seminario conclusosi ieri. Ripristinare i rapporti tra gli individui, danneggiati dalla tecnocrazia, dal nuovo oscurantismo e dalla logica dell’auto esposizione di sé, incentivata da taluni comportamenti neo liberal che sono stati messi a confronto con un pensiero umano più incentrato sul valore della persona e meno incentrato sul valore della sfida e dell’economico.

Wendy Brown a messo in evidenza come la challenge che si presenta per l’umanità sia fatta di educazione, di scolarizzazione, di pubbliche università per combattere le autocrazie e le forme di dispotismo.

Il ciclo continuerà con Martti Koskenniemi (University of Helsinki), Vittorio Hösle (Notre Dame University), Alison Stone (Lancaster University) e Leela Gandhi (Brown University).

Il programma prevede per ogni giornata un seminario preparatorio in forma di Masterclass dialogata e una conferenza aperta al pubblico. La partecipazione va comunicata a internationalphilosophy.lett@unitn.it. Le conferenze sono organizzate presso l’auditorium di Palazzo Prodi, sede del Dipartimento di Lettere e Filosofia. MC