Forse dobbiamo chiedere tutti scusa al Principe William

Da William il terribile a William il santo? Nel giro di pochi ore il principe del Galles è passato dal presunto possibile autore di un qualche crimine nei confronti della moglie, descritta dai complottisti come una donna ormai disperata e/o usata dal marito, ad essere una persona colpita indubbiamente da qualsiasi sciagura nella sua vita.

Certo il principe William vanta cospicue ricchezze, ma è altresì vero che quel ragazzone che ancora minorenne attraversò l’intera Londra dietro al feretro della madre, ha affrontato qualsiasi disgrazia nella sua vita e quella riguardante sua moglie è solo l’ultima di queste. Un principe triste, ma che ha affrontato con il suo viso dolce tantissime avversità esterne che ben pochi possono immaginare. Pensiamo al divorzio dei suoi genitori, un divorzio finito sulle prime pagine di tutti i giornali, e dalla morte di sua madre, uccisa anche a causa di quei fotografi che lui non ha mai amato. In quell’occasione fu persino costretto – dicono le fonti reali – ad attraversare Londra tra due ali di folla in mondovisione dietro al feretro della madre. Una scena straziante che è stata sicuramente drammatica per lui.

William non ha mai amato i fotografi e questi sentimenti non li ha mai negati. Il tutto però facendolo con quel garbo e gentilezza che la società moderna confonde con debolezza. Nella sua vita decisivo è stato l’incontro con Kate Middleton, un incontro fortemente voluto dalla madre di lei, ma anche un incontro che è sfociato in una vera e propria storia d’amore e che lo ha visto sposarsi dopo tanti anni di attesa, attesa giustificata dalla volontà di essere sicuro che quello potesse essere l’amore della sua vita. Forse anche grazie a Chaterine, William è riuscito ad affrontare anche quella Camilla che ha sostituito sua madre in tutto. Sembrerebbe una storia a lieto fine, eppure non è così.

Questi ultimi anni sono stati per il Principe del Galles un vero supplizio. Il tutto a partire dalla decisione di suo fratello, Harry di Sussex, di abbandonarlo e di accusarlo poi di essere un uomo tremendo. Un’accusa di cui noi conosciamo una sola versione perché William ha sempre preferito non commentare.

La Corona, del resto, prevale su tutto. Poi la decisione di fare come aveva fatto suo fratello, ovvero di allontanarsi da una corte e scegliendo un piccolo alloggio per difendere la sua famiglia e sua moglie spesso oggetto di attenzioni da parte di una stampa che cerca a tutti i costi di vendere giornali .

Poi questi primi mesi del 2024, mesi che sono stati sconvolgenti per intera famiglia Reale e che hanno mostrato la loro fragilità agli occhi di tutti. L’operazione del padre e contemporaneamente anche l’operazione di sua moglie lo hanno gettato di nuovo nella sofferenza. Il tutto con un doppio peso: il compito di dover reggere le sorti della monarchia e al contempo quello di sostenere una famiglia, la sua, anche dalle pesanti accuse dei complottisti. Speculazioni che sono state spiegate solamente qualche giorno e che impongono forse un po’ tutti noi di dover chiedere scusa a quel ragazzo.

M.S.