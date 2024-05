88 sfumature di rock, Davide Locatelli in concerto

Ha proposto una carrellata di pezzi che hanno fatto la storia del rock, suonandoli con il pianoforte, accompagnato in parte dall’amico produttore e Dj “Palla”: ha presentato dei pezzi composti direttamente da lui, scritti in momenti particolari, come ad esempio «Experience», dedicato a Bergamo, colpita dalla pandemia di Covid-19.

Brand Ambassador di Dolce & Gabbana, è inserito nello staff delle sfilate e degli eventi in cui le sue composizioni vengono utilizzate come colonna sonora «This is Dave».

Ha annunciato che sarà protagonista di una serie digitale on demand, spoilerando che si tratterà di raccontare la sua storia di italiano in USA e di unirla a gran cucina. Il Fuori festival Lounge in Piazza Fiera per il Festival economia ospita sport, game, musica e tanto altro.

Nella terza parte della serata i momenti più scoppiettanti, ha coinvolto anche il pubblico nel video finale registrato per i social.

Un concerto spettacolare che, anche se non siete amanti del genere rock o del pianoforte, non può non piacere, perché si tratta di una proposta completa da parte di un giovane pianista, compositore, che sa come lavorare la nota.

Figlio di un artista, pianista a sua volta, ha cambiato il suo profilo passando da musicista classico a musicista contemporaneo, protagonista di diversi record, tra cui quello di aver suonato sulla vetta del mondo il suo pianoforte.

Emozioni uniche fortissime nella sua versione personalissima di “Numb” di Chester Bennington e di “Bohemian Rhapsody” dei Queen, canzone record per partecipazione di coristi nel rock.

