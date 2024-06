Sniffy, il controverso prodotto alla moda

Suona molto, troppo da “mi drogherei ma non posso” quindi è meglio parlarne. Fragola, menta, neutro, frutto della passione, sono quattro i gusti della polvere energizzante che sta mandando in crisi tutta Europa. L’azienda di Marsiglia ha volutamente giocato sul nome, Sniffy, per richiamare il gesto dello sniffo, anche se il prodotto non si sniffa come le droghe e non contiene nulla di illegale, anche se le sostanze sono eccitanti per cui assorbite direttamente nel sangue possono causare ansia, agitazione, dolore al petto.

Viene venduto on line e nonostante si legga che c’è una richiesta straordinaria, in realtà è già in svendita e molto probabilmente sarà in qualche modo regolamentato, se non proprio vietato. Non è tabacco, ma è un mix di energizzanti classici come quelli delle bibite energetiche, che un tempo erano sotto stretta sorveglianza anch’esse.

Il problema di questo energizzante istantaneo è innanzitutto il colore, perché il tabacco non veniva confuso con altro, non poteva essere attraente. Infine il gesto, che pare mimare l’utilizzo della cocaina. In realtà possiamo presumere che non sia così, ma tuttavia se vedete questo prodotto in mano a minorenni, potete tranquillamente far presente che è vietato ai minori, come se vedere un minore con in mano un bicchiere di grappa, in pratica.

GLI INGREDIENTI

L-ARGININA

Potenziatore dell’immunità e alleato per sviluppare la massa muscolare.

CREATINA

Risparmia energia e migliora la capacità e le prestazioni.

MALTODESTRINA

Assunto dagli atleti come fonte di energia durante gli sforzi intensi ma anche per migliorare il recupero muscolare.

CAFFEINA

Aiuta ad aumentare l’attenzione, la vigilanza e aiuta a combattere la sonnolenza.

L-CITRULLINA

Favorisce l’eliminazione delle tossine e aiuta a ridurre l’acidità nei muscoli durante l’esercizio.

BETA ALANINA

Aumenta la forza e la massa muscolare e aumenta la resistenza.

TAURINA

Effetti benefici sul tono e sulla vitalità.