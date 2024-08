Venezia: Espace Louis Vuitton, Ernest Pignon-Ernest in mostra

L’Espace Louis Vuitton Venezia presenta espone la mostra “Je Est Un Autre” dell’artista francese Ernest Pignon-Ernest, Evento Collaterale della 60. Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia. La mostra si trova in esposizione al terzo piano del palazzo che ospita l’omonimo show room.

Le due nuove figure che entrano nei volti del repertorio, per il tema migranti, viaggiatori e poeti sono la russa Anna Akhmatova e l’iraniana Forough Farrokzhad, che stanziano insieme a Pier Paolo Pasolini, Arthur Rimbaud, Antonin Artaud e Jean Genet, icone della letteratura e dell’arte.

Il viaggio, in breve, ripercorre la tradizione del dipinto murale, un tempo una delle più semplici tecniche di pittura per gli artisti senza quattrini, che non potevano acquistare le tele. Ecco come ora si ribaltino i valori con poco di quel valore aggiunto che è la cultura.

I personaggi della storia della letteratura e dell’arte sono ripresi, creando immagini a grandezza naturale in siti selezionati proiettandole in ambienti quotidiani. La tecnica è già stile, per un arredamento domestico o per una situazione indoor, riporta dunque la possibilità di fare dell’arte della riproduzione un’opera a se stante.

E’ il fascino della combinazione strategica di immagine e luogo. MC