Il Post It: Human 2.0 generazione Coalemus

Atena, la dea greca dell’intelligenza chiamata Minerva nella mitologia romana, pare che da diversi anni abbia perso la fertilità lasciando il compito di partorire a Nemesi, in greco antico Nέμεσις, la quale, accoppiandosi con Coalemus, ha dato vita alla generazione di human 2.0. Quando il patrono dei deficienti, Coalemus, rende gravida la dea della cattiveria, Nemesi, il frutto dell’amplesso non sarà mai un Leonardo od un Dante, e volando bassi neppure un futuro terzino del Brescia, più facilmente diventerà un accanito parvenu politico nonché un frequentatore di social dove potrà trasmettere tutto il gene ricevuto dai genitori: la stupidità, e la cattiveria, da estendere a piene mani.

Questi human 2.0, contro i quali lo Stato dovrebbe richiedere il rimborso dei soldi malamente spesi per fargli frequentare la scuola dell’obbligo, sono talmente numerosi da trovarli dappertutto. Dando il peggio di loro stessi ovunque. Mentalmente carenti, e generalmente nullafacenti, si ergono sul pulpito della tuttologia tentando di occupare spazi a loro estranei per palese incapacità. Purtroppo, hanno pure il loro seguito poiché, gli human 2.0, si dividono per categorie: chi monta sul pulpito, chi occupa una cadrega, chi in cerca di gloria e-ahimè- chi li vota.

Tutti uniti da un comune denominatore: la stupidità unita alla cattiveria. Ovunque si distinguono per l’arroganza, l’ostenta saccenza finta e ridicola quanto loro, la prepotenza, la perfidia. Intellettualmente disonesti fino al negare l’evidenza spaziano da una TV all’altra dispensando frasi fatte e scontate unite con ‘aria di novelli messia. Questa massa di stupidi manigoldi puoi trovarli tra i giornalisti, influencer, tra gli amministratori, gli assessori, i sindaci, deputati, ministri. I più sfigati stanno su Facebook a sparare minchiate.

Gli human 2.0 sono pericolosi fin nel ruolo di genitori, propensi, come lo sono, nel giustificare il pargolo a prescindere, pure se avesse sparato una revolverata al professore. In nome di chi non sanno neppure loro chi, o cosa, li vedi assaltare i Pronto Soccorso tentando di farsi “la loro” giustizia ai malcapitati sanitari. Human 2.0 venderebbero pure la madre se potessero. Impertinenti tuttologi, come tanti Fregoli ante litteram in un amen si trasformano in scienziati, astronomi, chimici, virologi, ingegneri, politici dove un Churchill, rispetto a loro, era un dilettante.

Nella realtà sono i Ciompi del nuovo millennio. Corsi e ricorsi della storia. I Ciompi di Firenze, il 22 luglio del 1378, dopo avere convinto il popolino a furia di chiacchiere e promesse, da capopopolo sottrassero il potere ai Priori prendendo le redini di Palazzo della Signoria. Il loro capo, un certo Michele di Lando, “Pettinatore di Lana” (pensate un po’, pettinatore di lana!) ma auto dichiaratosi economista e governatore di rango, assunse il potere sedendo nella poltrona più alta del Palazzo. In soli 3 mesi, la città del Giglio, s’incanalò nella miseria più nera. La prosopopea dei Ciompi fu capace di mettere fine al fiorente commercio fiorentino, ma per i loro interessi spesero e spansero non badando a spese arricchendosi tutti in un battibaleno.

La storia dei Ciompi si concluse sei mesi dopo quando furono rincorsi con i forconi dallo stesso popolino tradito e beffato. Ancora oggi, per definire una persona come inutile, si usa apostrofarlo di Ciompo. Ed è tutto dire. Gli Human 2.0 sono il repetita iuvant dei Ciompi, come altro appellare i vari Scanzi, Fedez, Landini, Conte, Grillo, Schlein, Fratoianni, Bonelli, Boldrini (pardon, Boldrinova), solo per citare i più noti; anche questi nuovi Ciompi hanno il loro popolino al seguito: gli sfigati dei social.

Infine, affinché il quadro sia completo, altri Ciompi vivacchiano nei tanti comuni minuscoli, e maiuscoli, del Bel Paese. Tra assessori e sindaci, avanti: c’è posto! Tutti uguali, tutti uniti nell’arroganza e cattiveria tipica delle figure inutili, tutti degni figli di Coalemus e Nemesi. Chiudo nella speranza di un Popolo capace di aprire gli occhi, ed impugnare di nuovo il forcone, scacciando questi human 2.0

Marco Vannucci