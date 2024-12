Fondo sanitario provinciale, assicurate le risorse: quasi 1,5 miliardi nel 2025

Con tre diverse delibere approvate su proposta dell’assessore alla salute Mario Tonina, la Giunta provinciale ha assicurato la programmazione del Fondo sanitario provinciale, sia per la spesa corrente che per gli investimenti, in linea con le previsioni del bilancio 2025-27 della Provincia. Il primo dei tre provvedimenti contiene le prime disposizioni e direttive per il triennio, assicurando 1.467.359.727,00 euro per il fabbisogno 2025. Le ulteriori due delibere danno poi via libera all’integrazione per il 2024, pari a 46.831.003,05 euro, e al piano degli investimenti dell’Azienda sanitaria per i servizi sanitari (che nel complesso vale 39.600.000,00 euro destinati a edilizia sanitaria, strumentazioni tecnologiche, attrezzature, arredi).

“Attraverso questi tre provvedimenti assicuriamo il sostegno al servizio sanitario provinciale, che per il 2025 potrà contare su una dotazione di quasi 1,5 miliardi di euro. Un budget che – è bene ricordarlo – è interamente finanziato con le risorse del nostro bilancio, costituite principalmente dalle entrate derivanti dalle tasse pagate dai cittadini e dalle imprese. Queste risorse ci permettono di sostenere tutta la rete dei servizi che opera per rispondere alle richieste dei cittadini e della comunità, affrontando le sfide legate alla qualità dei servizi e al benessere della popolazione in tutte le sue componenti. Un impegno di cui fa parte anche lo sforzo in atto, che sta dando risultati positivi, per il recupero e la riduzione delle liste di attesa”. Così l’assessore Tonina, che precisa inoltre riguardo all’integrazione per il 2024: “Le risorse aggiuntive sono state stanziate per rispondere agli impegni assunti sugli adeguamenti contrattuali per il personale sanitario, sia per l’APSS che per le Aziende pubbliche di servizi alla persona, in coerenza con gli obiettivi strategici di legislatura dell’assessorato, tra i quali c’è la valorizzazione delle persone e delle professionalità essenziali per il nostro sistema sanitario”.

Con il primo provvedimento sono state determinate le risorse per garantire i livelli essenziali e aggiuntivi previsti dalla normativa nazionale e provinciale e sono stati ripartiti i fondi per l’anno 2025 all’Azienda provinciale per i servizi sanitari, per un totale di 1.467.359.727,00 euro.

Tra le diverse voci, viene confermato il finanziamento di 3,6 milioni di euro per la Scuola di medicina e chirurgia. Per quanto riguarda il recupero delle liste di attesa, sono stati confermati i finanziamenti per alcune misure specifiche, come ad esempio 5 milioni di euro per l’integrazione degli accordi negoziali di specialistica ambulatoriale con le strutture del privato accreditato. Inoltre, sono previsti 1 milione di euro per le POA (prestazioni orarie aggiuntive) e 500 mila euro per il fondo di potenziamento dell’offerta sanitaria finalizzato alla riduzione delle liste di attesa. È stata anche confermata la disposizione per il rimborso delle certificazioni per la pratica sportiva per i minorenni e per le persone con disabilità.

Per quanto riguarda il secondo provvedimento, ovvero l’integrazione di risorse per il 2024 pari a 46.831.003,05 euro, le risorse sono destinate a coprire vari aspetti della spesa del personale. In particolare, sono stati previsti 30.380.053,00 euro per gli arretrati stipendiali relativi agli anni 2022-2023, 6.474.000,00 euro per la revisione dell’ordinamento professionale e del trattamento accessorio. Inoltre, sono stati previsti 5.084.768,00 euro per gli incrementi retributivi a partire dal 1° gennaio 2024, a cui si aggiungono 1.145.846,00 euro per l’aumento della quota datore di lavoro Laborfonds. Sono stati poi destinati 1.862.986,26 euro a seguito del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei servizi sociosanitari erogati per conto del servizio sanitario provinciale dagli enti del terzo settore e dagli altri enti privati senza scopo di lucro.

Per quanto riguarda il piano degli investimenti, all’Azienda provinciale per i servizi sanitari sono assegnati 29.300.000,00 euro sul 2024 e 3.800.000,00 euro per il 2025 per interventi di edilizia sanitaria. A questi si aggiungono 3.500.000,00 euro sul 2024 e 3.000.000,00 euro per il 2025 destinati ai beni mobili, tra cui attrezzature sanitarie, arredi, tecnologia e automezzi.

Il finanziamento include anche gli allestimenti per le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità, che dovranno essere attivati entro il primo trimestre del 2026.

Tra gli interventi previsti c’è la seconda quota di finanziamento per il piano di adeguamento dell’ospedale Santa Chiara, la programmazione degli interventi per l’adeguamento antincendio delle strutture sanitarie e il potenziamento delle strutture ospedaliere a garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), come ad esempio gli ospedali di Borgo Valsugana, con 2,7 milioni di euro, e di Tione di Trento, con 3,6 milioni di euro.

Previsti anche il potenziamento delle attrezzature sanitarie, in particolare per la Protonterapia, e il miglioramento delle infrastrutture tecnologiche, oltre agli automezzi necessari per il servizio sanitario.

