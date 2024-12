A Rio Pusteria al via Full Moon Dinner

Sotto il cielo stellato dell’Alto Adige, l’Area Vacanze Sci & Malghe Rio Pusteria invita a vivere un’esperienza unica immersa nella natura: Full Moon Dinner, alla scoperta di sapori genuini e panorami straordinari. Un’avventura gastronomica sotto il chiaro di luna: a partire dalle 17:30, dal parcheggio Zumis, gli ospiti vengono accompagnati da una guida esperta attraverso sentieri innevati fino a due tappe d’eccellenza, il rifugio Oberhauser e il Naturhotel Runa. Qui la cucina altoatesina si svela in tutto il suo splendore, offrendo piatti creativi che uniscono ingredienti a filiera corta e sapori autentici. Un’occasione perfetta per immergersi nell’atmosfera magica delle Dolomiti, dove tradizione e innovazione si incontrano per regalare emozioni indimenticabili, tra momenti di relax, avventura e piaceri culinari che celebrano l’essenza di questo territorio.

DUE TAPPE, UN SOLO VIAGGIO NEL GUSTO DELLA CUCINA DELL’ALTO ADIGE

Il rifugio Oberhauser, adagiato a 1.730 metri di altitudine, è la prima tappa del suggestivo percorso di Full Moon Dinner, dove la tradizione e l’innovazione gastronomica si incontrano in un perfetto equilibrio. Qui gli ospiti sono accolti dal calore del legno e dal fascino di un’architettura che si fonde armoniosamente con il paesaggio circostante. Lo chef David e la sua squadra preparano con maestria antipasti e primi piatti che esaltano i sapori autentici delle Dolomiti. Il menù della serata inizia con un aperitivo alpino, seguito da un cremoso risotto alla zucca, guancia di maialino e paglia di patate, il tutto circondato da vasti pascoli e vette maestose dell’Alpe di Rodengo e Luson. Proseguendo verso la seconda tappa, il Naturhotel Runa, a 1.832 metri di altitudine, gli ospiti trovano un perfetto connubio tra calda ospitalità, cucina d’autore e relax. Questo rifugio, anch’esso realizzato con materiali naturali come il legno, si integra perfettamente nel paesaggio innevato, creando un’atmosfera intima e accogliente. Qui il menù prevede un filetto di spalla di Black Angus accompagnato da broccoli e cialde di patate, per concludere con un raffinato semifreddo al cioccolato con mousse alla banana e vaniglia. Il tutto si svolge sotto il cielo stellato dell’Alpe di Rodengo e Luson, illuminato dalla luna piena che si riflette sulla neve, creando giochi di luce che esaltano la bellezza del paesaggio alpino. Lungo il percorso, gli ospiti possono immergersi nella quiete della montagna d’inverno, ascoltando il lieve scricchiolio della neve sotto i piedi e lasciandosi avvolgere dalla magia di un’esperienza unica. I due rifugi, con la loro architettura in legno e pietra, non sono solo luoghi di ristoro, ma veri e propri simboli di autenticità che raccontano la storia e l’anima del territorio. Ogni dettaglio, dall’arredamento agli elementi decorativi, richiama la natura circostante, rendendo l’esperienza ancora più immersiva. Per garantire la massima esclusività e intimità, ogni serata prevede un numero limitato di partecipanti, ed è necessario prenotare con anticipo scrivendo a rodengo@riopusteria.it.

L’AUTENTICITÀ DI UN TERRITORIO VOCATO ALL’OSPITALITÀ A 360 GRADI

Nell’Area Vacanze Sci & Malghe Rio Pusteria, l’Alto Adige rivela il suo fascino autentico, unendo relax, benessere e un contesto naturale di rara bellezza. Tra imponenti cime alpine, malghe accoglienti e pittoreschi paesini, si respira un’armonia perfetta tra natura e comfort. Il comprensorio sciistico, che si estende tra i 1.300 e i 2.500 metri, offre 55 chilometri di piste distribuite su 25 tracciati, 4 piste da slittino e 15 impianti di risalita, rendendolo il più grande della Valle Isarco. Adatto a principianti, famiglie e sciatori esperti, si distingue anche per i servizi dedicati ai bambini, con parchi giochi sulla neve e attività pensate per i più piccoli. Non mancano le esperienze culinarie, con una proposta gastronomica che spazia dai piatti della tradizione altoatesina a creazioni gourmet, tutte realizzate con ingredienti locali di alta qualità.