Ampliamento della Rsa San Bartolomeo, al via la gara

L’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti ha indetto il bando di gara per l’ampliamento della RSA San Bartolomeo in via della Malpensada a Trento. I lavori si sono resi necessari per consentire alla struttura di ospitare i posti letto attualmente disponibili nella RSA di Gabbiolo. Inoltre, i lavori permetteranno la realizzazione di un centro diurno dedicato alle persone con demenza. “Mantenendo intatta la qualità del servizio – ha dichiarato il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti – l’ampliamento della Rsa San Bartolomeo di Trento garantirà a un numero ancora maggiore di persone di poter usufruire di una residenza dotata di spazi e attrezzature adeguati alle loro necessità”.

“La RSA San Bartolomeo – ha affermato l’assessore provinciale alla salute Mario Tonina – svolge un ruolo strategico per la città di Trento ed è fondamentale garantire il benessere sia dei residenti sia del personale. La sua riqualificazione consentirà di avere una struttura più moderna, funzionale e rispondente alle richieste del territorio”.

La RSA San Bartolomeo ospita attualmente 124 posti, di cui 20 di un nucleo per demenza e 20 di un nucleo sanitario; a lavori terminati il numero dei posti letto disponibili aumenterà di 60 posti. La Rsa di Gabbiolo, ormai non più adeguata alle esigenze attuali, sarà infatti dismessa a lavori ultimati.

L’importo d’appalto è di 8.104.078,09 euro (Iva esclusa), di cui 7.996.837,06 per lavorazioni soggette a ribasso, 107.241,03 per oneri non soggetti a ribasso, per il piano sicurezze e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza. L’affidamento avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. Il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in 654 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori. La scadenza delle offerte da parte delle imprese è entro le 12 di venerdì 28 febbraio 2025. La prima seduta di gara è fissata per martedì 4 marzo o alle 9.30.

