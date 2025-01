“Miss Bee e il principe d’inverno”: il secondo capitolo della nuova serie di Alessia Gazzola

Giovane donna curiosa, impertinente e ironica, nella sua seconda avventura Beatrice Bernabò si trova nuovamente coinvolta negli intrighi dell’aristocrazia londinese degli anni Venti.

Il secondo capitolo della nuova serie di Alessia Gazzola da 6 settimane tra i 10 libri più venduti in Italia con il primo

capitolo: “Miss Bee e il cadavere in biblioteca”, editi entrambi da Longanesi.

“Una storia che coniuga la suspense di Agatha Christie e le atmosfere di serie amatissime come Downton Abbey e Bridgerton”.

Derbyshire, dicembre 1924. È un freddo Natale ad Alconbury Hall, la residenza di campagna della nobile famiglia Lennox. Così freddo che nemmeno generose dosi di sherry riescono a riscaldare la mente e il cuore di Lady Millicent Carmichael, mentre detta le sue sconvenienti

memorie alla nuova segretaria che risponde al nome di Beatrice Bernabò, detta Miss Bee, la quale, invece, non potrebbe avere cuore e mente più caldi, anzi, incandescenti. Merito forse della splendida atmosfera di Alconbury Hall, coi camini accesi e scoppiettanti e le cene

eleganti, o più probabilmente merito del visconte, l’affascinante Julian Lennox. Tuttavia, dietro la facciata conviviale, serpeggiano intrighi e sospetti che culminano in un furto, un tentato omicidio e una sparizione. Sarà Miss Bee a svelare il misterioso intreccio di segreti e

inganni.

Il primo capitolo: Miss Bee e il cadavere in biblioteca

Londra, 1924. La ventenne Beatrice Bernabò, detta Miss Bee, si è trasferita nella capitale inglese al seguito del padre Leonida, docente di Italianistica all’Università. Il mandato del padre gode della protezione dell’ambasciatore italiano nel Regno Unito. Invitata a cena dalla nobile Mrs. Ashbury – vedova e madre di un unico e affascinante figlio, il conturbante Christopher detto Kit – Beatrice si trova suo malgrado in mezzo a un giallo che è al contempo un triangolo amoroso: se non è colpevole l’uno, lo è l’altro. Ma lei di chi è innamorata?

L’autrice

Alessia Gazzola (Messina, 1982) è laureata in Medicina e Chirurgia ed è specialista in Medicina Legale. Ha esordito nella narrativa con L’allieva nel 2011, primo romanzo con protagonista Alice Allevi, cui sono seguiti Un segreto non è per sempre (2012), Sindrome da cuore in sospeso (2012), Le ossa della principessa (2014), Una lunga estate crudele (2015), Un po’ di follia in primavera (2016), Arabesque (2017), Il ladro gentiluomo (2018, vincitore del premio Bancarella 2019), La ragazza del collegio (2021), da cui è stata tratta la fortunata serie tv in onda su Rai 1 con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Del 2019 un nuovo ciclo di romanzi incentrati sul personaggio di Costanza Macallè, protagonista di Questione di Costanza, Costanza e buoni propositi (2020) e La Costanza è un’eccezione (2022). Nel 2023 esce il romanzo Una piccola formalità che lancia una nuova protagonista: Rachele Braganza.