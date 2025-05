A Soave Alessia Gazzola presenta il suo nuovo romanzo

Oggi, nel suggestivo borgo di Soave, in occasione dell’evento Soave Città della Cultura, si è tenuta la presentazione del terzo volume della collana “Miss Bee”, intitolato “Miss Bee e il fantasma dell’ambasciata”, scritto da Alessia Gazzola. L’incontro, molto partecipato, ha attirato un pubblico curioso e appassionato, che ha seguito con attenzione l’intera conferenza per poi affollare il momento finale della firma copie.

Alessia Gazzola è una figura particolare nel panorama letterario italiano. Laureata in Medicina e specializzata in Medicina legale, ha scelto di dedicarsi alla scrittura, trovando proprio nei suoi studi scientifici lo spunto per i primi romanzi che l’hanno resa celebre: la trilogia de “L’Allieva”, da cui è stata tratta anche l’omonima serie televisiva andata in onda sulla Rai.

Alla domanda “Come ci si sente a vedere il proprio romanzo trasposto in una serie tv?”, la Gazzola ha risposto che è stato un grande regalo che la vita le ha fatto, pur riconoscendo che ci siano delle naturali incongruenze tra la versione televisiva e quella scritta. Per spiegarsi, ha usato una metafora molto efficace: è come quando si vende una casa. Non si può pensare che chi la compra non cambi nulla: magari sposta i mobili, ridipinge le pareti, modifica gli spazi. Lo stesso vale per un romanzo. Quando si cedono i diritti, lo scrittore sa che l’esterno – l’essenza della storia – rimane, ma l’interno può cambiare.

Durante l’incontro, grazie alle domande dell’intervistatrice, è emersa la forte passione dell’autrice per l’Inghilterra degli anni Venti, periodo storico in cui è ambientata la nuova avventura di Miss Bee. Un’epoca che, come ha raccontato Gazzola, l’affascina per eleganza, mistero e fermento sociale. Tra le sue fonti di ispirazione spiccano senza dubbio i romanzi di Agatha Christie, che però rappresentano quasi un’eccezione, infatti i gialli non sono letture che predilige. Nei suoi libri sceglie di raccontare un delicato equilibrio tra mistero, emozione e sentimenti, dando vita a storie che non si possono incasellare in un genere preciso infatti non si tratta né di romanzi rosa, né di gialli – spiega – ma un mix di entrambi. Gazzola afferma che scrive esattamente quello che le piacerebbe leggere.

Una scelta che in passato l’ha fatta dubitare perché temeva che il pubblico non apprezzasse questa combinazione di generi, ma a giudicare dalle vendite e dall’affetto che riceve ogni giorno, si direbbe che funziona. L’autrice ha anche raccontato con entusiasmo del rapporto che ha con le sue lettrici e i suoi lettori, che la seguono con passione, le scrivono, commentano i romanzi e si dividono in vere e proprie “fazioni”, schierandosi per le storie d’amore delle protagoniste.

Per la stesura di Miss Bee, la scrittrice ha affrontato un accurato lavoro di ricerca storica sull’inizio del Novecento, riscoprendo un interesse latente per la Storia poco apprezzato quando era sui banchi di scuola. È anche grazie ai video del prof. Alessandro Barbero che si è avvicinata alle ricerche storiche e ha approfondito varie epoche storiche.

Alla domanda quanto ci sia di lei nelle protagoniste dei suoi romanzi, ha risposto con sincerità e ironia spiegando che le sue protagoniste sono l’opposto di lei che si definisce un’inguaribile pessimista, mentre le sue protagoniste si buttano nelle situazioni con coraggio e istinto. “A volte prenderei volentieri a schiaffi Alice per le scelte assurde che fa!” – ha detto divertita, riferendosi alla protagonista de L’Allieva.

La presentazione si è conclusa tra applausi e sorrisi, e si è trasformata in un momento di incontro ravvicinato tra autrice e pubblico durante la firma delle copie.

Piccolo spoiler per i fan della serie: il quarto libro di Miss Bee uscirà in autunno e, forse, ci sarà anche un quinto volume all’orizzonte.

Titolo: Miss Bee e il fantasma dell’ambasciata

Autore: Alessia Gazzola

Acquistabile su: Giunti al Punto