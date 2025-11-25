“Miss Bee e il giardino avvelenato” di Alessia Gazzola

IL LIBRO

Londra, agosto 1925. Reduce da un evento imprevedibile che le ha stravolto l’esistenza la giovane Beatrice Bernabò, alias Miss Bee, si trova in una situazione inedita.

Perché anche quando Miss Bee cerca di tenersi lontana dai guai, sono i guai ad andare a cercare lei, questa volta sotto forma di un invito inatteso nel Norfolk, presso la storica dimora di un vecchio amico dell’ispettore Archer Blackburn.

E così, Miss Bee si ritroverà invischiata in un enigma che da subito rivela contorni ancor più foschi del solito. A complicare ulteriormente le cose, c’è qualcuno che tanta parte ha avuto nel turbolento passato amoroso di Beatrice, ovvero Sua Signoria Julian Lennox, visconte di Warthmore.

Miss Bee dovrà far ricorso a tutta la sagacia ea tutta la forza d’animo che la contraddistinguono per sciogliere i misteri del suo mondo, e soprattutto quelli del suo cuore.

L’AUTRICE

Alessia Gazzola (Messina, 1982) è specialista in Medicina Legale. Ha esordito nel 2011 con L’allieva, da cui è stata tratta una serie tv in onda su Rai 1. Del 2019 il primo capitolo di una trilogia incentrata sul personaggio di Costanza Macallè: Questione di

Costanza, da cui viene tratta una nuova serie tv Rai in onda a partire dal 30 marzo2025. Nel 2024 ha inizio la serie di Miss Bee, con protagonista Beatrice Bernabò.

(Fonte e photocredit: Longanesi Editore