“Lewis Hamilton. La biografia” di Frank Worrall

Frank Worrall, giornalista sportivo di fama internazionale ci racconta i sacrifici del padre, le vittorie in go-kart e quel sogno: diventare il più veloce di tutti.

La biografia definitiva e indimenticabile del pilota più vincente della storia, che dal 2025 sarà nel team Ferrari, la scuderia più vincente della F1

“Un viaggio incredibile nella storia di un uomo che ha raggiunto e superato i propri miti, infranto ogni record e cambiato le regole del gioco“

(In libreria a partire dall’11 febbraio 2025 edito da Limina)

«Ai ragazzi di tutto il mondo dico: sognate l’impossibile» Lewis Hamilton



«Impossibile batterlo». Alain Prost



«Il più grande di tutti i tempi». Sebastian Vettel



«Uno dei migliori sportivi che siano mai esistiti». Sir Jackie Stewart



«L’uomo più veloce del mondo». Will Smith

«Si è meritato tutte le sue vittorie e vincerà ancora». Serena Williams

IL LIBRO

Sette volte campione del mondo, oltre cento pole position, più di duecento volte sul podio in Formula 1: Lewis Hamilton è una leggenda vivente. Non solo un campione, ma un uomo capace di tornare più forte di prima dopo ogni caduta, consapevole del proprio talento e delle proprie capacità; un punto di riferimento per tanti, un’icona per milioni di persone, e un idolo per i ragazzi ai margini, com’era lui stesso da bambino. Dagli insegnamenti del nonno, immigrato in Inghilterra dai Caraibi negli anni Cinquanta e vittima del razzismo imperante, al padre Anthony, che sacrificò ogni cosa per dar spazio al talento di Lewis; dal rapporto viscerale tra lui e il fratello Nic al divorzio dei genitori; dai successi nelle competizioni minori al glorioso debutto in Formula 1, fino alla fama mondiale, ai pettegolezzi sulla sua vita privata e alla nomina a baronetto da parte della regina Elisabetta: Frank Worrall unisce testimonianze e racconti in prima persona, commenti a caldo dopo le gare, interviste e approfondimenti, per raccontare la vita eccezionale del pilota più forte che sia mai esistito. Leggere la sua biografa è fare un viaggio incredibile nella storia di un uomo che ha raggiunto e superato i propri miti, infranto ogni record e cambiato le regole del gioco. Tenendo lo sguardo sempre fisso non sul traguardo, ma un po’ più in là.

L’AUTORE

Frank Worrall è un giornalista sportivo: scrive per il Sun, il Sunday Times e Mail on Sunday. Ha scritto numerosi bestseller, tradotti in più di dieci lingue.