“Addio, cavaliere! Filosofia e destino del corteggiamento” di Cesare Catà

In libreria, dal 12 febbraio 2025, l’ultima opera letteraria di Cesare Catà, Addio, cavaliere! Filosofia e destino del corteggiamento. L’autore, noto filosofo e performer teatrale, invita lettrici e lettori in un viaggio filosofico alla riscoperta delle grandi leggende romantiche della tradizione occidentale: che cosa, di quelle storie, ancora ci parla?

Catà propone una visione erudita e ironica, spericolata e inattuale del concetto di corteggiamento, ripercorrendo l’Amor cortese e i miti antichi, le narrazioni cavalleresche e i versi danteschi, per arrivare alla nostra contemporaneità disincantata nella quale, forse, diventa urgente più che mai corteggiarsi e tornare ad essere in qualche modo ancora Dame e Cavalieri.

È infatti grazie al corteggiamento, e alla perduta grammatica della gentilezza che dettava le regole dell’approccio erotico nei secoli passati, che la distinzione fra uomo e donna viene rivalutata e valorizzata. Quest’arte antica, preziosa e difficilissima, sostiene Catà, è in grado di avvicinare (e riavvicinare) anche noi uomini e donne di oggi: il nostro è un tempo brutale, virtuale e velocissimo, in cui probabilmente non siamo più in grado di comprendere e gestire le relazioni amorose.

«Nell’epoca di Tinder l’amore non è più cieco. Stiamo cercando di conferire alle frecce di Eros una traiettoria stabilita dall’algoritmo» ma non ci basta, scrive Catà, «il nostro desiderare è più vasto», perciò «il corteggiamento cortese non è del tutto scomparso nel tempo che viviamo».

In una prospettiva inconsueta e provocatoria in cui si alternano riflessioni, analisi speculative e racconti di vita personale, affiorano allora in queste pagine alcune delle questioni fondamentali che sono al centro del dibattito culturale odierno, dal rapporto tra uomo e donna alle realtà digitali, fino al nesso tra libertà e godimento.

Cesare Catà si esibisce da diversi anni in lezioni-spettacolo dedicate a Shakespeare, agli antichi miti, alle fiabe folkloriche e ai grandi classici della letteratura europea. Dottore di ricerca in Filosofia del Rinascimento presso l’Università di Macerata, ha svolto la sua formazione con esperienze a Honolulu, Dublino, Trier, Parigi. È autore di vari saggi di filosofia e letteratura. Per Liberilibri ha curato: libertini libertine. Avventure e filosofie del libero amore da Lord Byron a George Best (2018); La sapienza segreta delle api di Pamela L. Travers (2019); per sempre romantici. Florilegio della poesia inglese e tedesca ad uso di spiriti ribelli (2020).