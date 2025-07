“L’amica speciale” di Marjan Kamali

MARJAN KAMALI, nata in Turchia da genitori iraniani, è cresciuta tra Iran, Germania, Turchia e Stati Uniti. Oggi vive a Boston con la famiglia.

IL LIBRO

“Ellie credeva che New York, caotica e indifferente com’è, potesse rappresentare per lei il rifugio perfetto: a nessuno lì importa del suo passato, nessuno conosce la sua colpa.

Da quando è arrivata dall’Iran, il suo Paese è sprofondato in qualcosa sempre più simile a un cupo Medioevo, e lei non è più tornata. Tra le cose che ha lasciato, c’è Homa: la sua compagna d’anima, la sua spina nel cuore.

Avevano sette anni quando si erano conosciute a Teheran. La madre di Ellie disapprovava il loro legame e aveva provato di tutto per separarle, ma lei amava la famiglia affettuosa e calorosa dell’amica, i pasti preparati con amore, i giochi in strada con gli altri bambini. Con Homa aveva scoperto un senso di accoglienza e una libertà mai provate prima. Erano state così felici. Ma poi c’è stata quella sera. La sera in cui Ellie ha commesso un errore ingenuo e terribile. Un errore che il nuovo corso del Paese non avrebbe perdonato e che avrebbe avuto conseguenze decisive e devastanti su entrambe le loro vite.

Ora, diciassette anni dopo, il passato ha trovatoEllie.Dopo un lunghissimo silenzio, Homa è riemersa dal buio che l’aveva inghiottita e vuole parlare con lei. «È urgente», le scrive, e lei non sa davvero cosa pensare…

Forse il destino le sta offrendo una seconda possibilità. Forse non tutto è perduto. Scoprirà che ci sono ancora molte cose che non conosce, di quella sera fatale, della sua amica, e in fin dei conti di se stessa.”

L’AUTRICE

MARJAN KAMALI, nata in Turchia da genitori iraniani, è cresciuta tra Iran, Germania, Turchia e Stati Uniti. Oggi vive a Boston con la famiglia. Laureata in Letteratura all’Università della California, Berkeley, si è specializzata in scrittura creativa alla New York University.I suoi libri sono bestseller tradotti in più di 20 lingue. Per Libreria Pienogiorno ha pubblicato con grande successo anche il pluiripremiato La ragazza di Teheran.