Cacciari: “Figura penosa dell’Europa su Ucraina. Vance ha ragione, Europa politica è finita”

“La soluzione del conflitto in Ucraina dipenderà al 99% dal rapporto tra Usa e Russia, che è abbastanza pacifico. Il problema qui non è la pace, ma la ridicola e tardiva sveglia dell’Europa per cercare una pace. L’Europa non ha fatto nulla per prevenire la guerra né tantomeno ha presentato proposte per la sua soluzione: ora che voce in capitolo vuole pretendere? È una situazione che se non fosse tragica sarebbe ridicola”.

A dichiararlo, ai microfoni di Radio Cusano, è stato il prof. Massimo Cacciari (filosofo) intervenuto nel corso della trasmissione ‘5 Notizie, condotta da Gianluca Fabi, in merito alla tregua che Usa e Russia stanno trattando circa il conflitto in Ucraina.

Proseguendo nel suo intervento, il filosofo ha poi aggiunto: “Tajani dice che ci sarà posto anche per l’Europa al tavolo delle trattative? Per tanti motivi ci sarà anche qualche europeo al tavolo, soprattutto perché si cercherà di creare il presupposto per l’Ucraina di entrare nell’unione europea. Ma è chiaro-sottolinea- che la figura penosa che ha fatto l’Europa non sarà mai cancellata. Mio malgrado devo dire che quando Vance dice che l’Europa politica è finita ha perfettamente ragione”.

Massimo Cacciari si è poi soffermato sulla situazione geopolitica globale affermando come: “Siamo tagliati politicamente fuori da tutto, è chiaro che questioni di una certa portata come quella ucraina o in Medio Oriente oramai non ci competono più. Sento dire che l’Europa rischia di essere disarticolata, ma più di così è impossibile. Non c’è nessuna coesione tra gli stati membri da nessun punto di vista, oramai l’Europa è solo un’unità di mercato e monetaria. Dobbiamo rassegnarci-spiega- al fatto che il disegno dei primi europeisti che ci spingevano all’unità sia fallito”.

Il filosofo ha infine terminato l’intervento analizzando la possibile fine dell’Unione Europea: “Il rischio che finisca tutto c’è. Oramai i paesi dell’est hanno una linea culturale e politica, oltre che economica, troppo dissimile da quelli che erano gli ideali fondanti dell’unione. Non stanno crescendo soltanto le divergenze di interessi: crescono anche quelle di vedute socio-culturali”.