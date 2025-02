Lucio Corsi in Eurovision 2025?

Olly ha vinto Sanremo 2025, con una bella canzone che non sarà un tormentone, ma che qualitativamente è buona, mentre Lucio Corsi ha stupito tutti quanti con delle GAG imprevedibili che lo mettono in alto nel livello degli artisti.

Olly è un artista molto intelligente e sostiene di essere giovane e soddisfatto del suo percorso, ha vinto Sanremo e sta scalando il pubblico italiano, se decidesse di dare la stessa opportunità a Corsi?

Eurovision non sarà influente nella carriera di Olly, non più di tanto, abbiamo visto il caso Angelina Mango, ha fatto di tutto per emergere e non è successo nulla, inghiottita. Più costi che benefici, insomma.

Anni di musica per Olly per una carriera che è già decollata a massima velocità, mentre per Corsi la Eurovision sarebbe davvero una cosa importante.

Da una parte un ragazzo con la testa sulle spalle che non ha intenzione di bruciarsi, dall’altra un artista che riuscirà sicuramente a stupire anche in Europa, perché ha un qualcosa che piace a tutti ed è una persona molto più complessa di quanto si voglia far credere a primo impatto.

E’ possibile quindi che questa volta i protagonisti della Musica Italiana siano due, con la M maiuscola, perché davvero un’impresa eccezionale così non si era mai vista. Ad ogni modo, Olly, andrà all’Eurovision oppure no? Chi prenderà invece parte alla gara in San Marino? Vedremo, la vita ci darà delle risposte. Al televoto si sono battuti per un pugno di voti, una questione di server, sarebbe anche giusto, onestamente.

Martina Cecco