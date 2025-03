MUSE. “Food Sound”: al via il calendario di iniziative collaterali

La nuova mostra “Food Sound” si arricchisce di una serie di eventi collaterali per approfondire attraverso letture, laboratori sensoriali, degustazioni e concerti il legame tra suono, cervello e scelte alimentari.

Doppio appuntamento per esplorare il suono nascosto del cibo. La nuova mostra “Food Sound” si arricchisce di una serie di eventi collaterali per approfondire attraverso letture, laboratori sensoriali, degustazioni e concerti il legame tra suono, cervello e scelte alimentari.

Martedì 11 marzo 2025, alle 18 al MUSE Cafè, parte la rassegna “Letture che nutrono”: le autrici Sonia Calimandri e Gabriella de Miranda parleranno di alimentazione a partire dal loro libro “La dieta sostenibile”.

Giovedì 13 marzo, invece, torna “MUSE Fuori orario”, l’occasione per vivere il museo fino a mezzanotte. Il primo appuntamento dell’anno si intitola “Food, Taste & Sound” e propone una serata all’insegna del divertimento, della sperimentazione e della consapevolezza alimentare: da non perdere, alle 21.15, il live show-cooking dello chef altoatesino Stefano Cavada. Novità 2025: l’ingresso è gratuito.

Letture che nutrono | Martedì 11 marzo 2025 alle 18 “La dieta sostenibile” con Sonia Calimandri e Gabriella de Miranda, edizione Wingsbert House, 2024.

Troppo cibo in una parte del mondo e troppo poco nell’altra, troppe le calorie del cibo-spazzatura, troppa l’offerta di cibo a ogni angolo e a ogni ora: oltre alla transizione ecologica, oggi dovremmo cominciare anche la transizione dietetica. Quella, cioè, del nostro modo di mangiare e del nostro rapporto con il cibo.

Sappiamo ad esempio, qual è l’impatto della produzione di carne sulle emissioni inquinanti? E il pesce sulle nostre tavole, quanto incide sulla sostenibilità ambientale? Abbiamo informazioni complete sulla salute degli oceani? Grazie a questo libro, scritto da due esperte nutrizioniste, sarà possibile aumentare la propria consapevolezza alimentare, una strada necessaria per far vivere meglio tutti.

Le autrici: Sonia Calimandri, laureata in Scienze delle preparazioni alimentari, successivamente specializzata in Alimentazione e nutrizione umana, esercita l’attività di biologa nutrizionista oltre a offrire consulenza a numerose realtà aziendali del settore agro-alimentare. Gabriella de Miranda, laureata in Scienze delle preparazioni alimentari, specializzata in Alimentazione e nutrizione umana, svolge l’attività di biologa nutrizionista e docente di Scienza dell’alimentazione.

️MUSE Fuori orario | Giovedì 13 marzo 2025 dalle 20 alle 24

“Food, Taste & Sound”

Una serata per esplorare la sfera del cibo in modo insolito: le sale del museo si animano con laboratori interattivi, bar al buio, sfide percettive e abbinamenti inaspettati tra cibi, esperimenti di neuromarketing. L’occasione giusta per mettere alla prova i propri sensi e scoprire come il nostro cervello influenza le nostre scelte alimentari.

Alle 21.15 prenderà il via lo show-cooking a cura di Stefano Cavada.

Gli appuntamenti di MUSE Fuori orario sono ideati con la collaborazione di Officina dinamica, teenagers e giovani che fanno parte della Consulta Comunale e Provinciale, UNITiN, Conservatorio di Trento, Otium e del progetto La cultura per crescere.