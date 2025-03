“Spegni la scimmia” di Jennifer Shannon

Sono oltre 16 milioni gli italiani che soffrono di ansia e stress, e dei molteplici disturbi collegati all’over-thinking: per tutti loro, è in libreria, dal 19 marzo, "Spegni la scimmia", il bestseller della psicoterapeuta americana Jennifer Shannon

Sono oltre 16 milioni gli italiani che soffrono di ansia e stress, e dei molteplici disturbi collegati all’over-thinking: per tutti loro, è in libreria, dal 19 marzo, “Spegni la scimmia”, il bestseller della psicoterapeuta americana Jennifer Shannon, considerata un importante punto di riferimento nel campo.

Un illuminante manuale ispirato alla terapia cognitivo-comportamentale, che insegna a uscire la circolo vizioso che avviluppa i nostri pensieri per trovare finalmente la meritata serenità.

«Raccomandato dai migliori psicoterapeuti.» Psychology

«Un bestseller salvavita che tutti dovrebbero leggere.» Cosmopolitan

Vi sembra di vivere respirando ansia? Prendere decisioni vi tiene svegli la notte? Vi arrovellate continuamente e vi sentite responsabili per tutto? Controllate cento volte se avete chiuso la porta? Persino il relax pare che vi stressi?

Non siete soli: sono condizioni che condividono più della metà dei nostri connazionali, tutti ostaggio della mente scimmia. Si tratta di un concetto millenario che indica quella piccola parte del nostro cervello che reagisce istintivamente in caso di pericolo o minaccia. La mente scimmia non ragiona, non media, non valuta: il suo scopo è salvarci la vita.

Il problema è che, nelle persone ansiose, è sempre in allerta, anche in mancanza di grandi e veri pericoli. Il tizio che ci passa davanti al supermercato, il figlio che non risponde a un messaggio o la carica di un orso inferocito sono motivi ugualmente validi per far scattare l’allarme. Come una scimmietta, è perennemente in movimento ,vigile, sospettosa. E noi con lei, 24 ore su 24.

Ma, come spiega la nota psicoterapeuta Jennifer Shannon, uscire dal ciclo dell’ansia e dello stress è possibile. Con un approccio chiaro e scorrevole ed esplicative illustrazioni di supporto, questo illuminante manuale ispirato alla terapia cognitivo-comportamentale insegna innanzitutto a tenere a bada i tre cibi di cui la mente scimmia è ghiotta, che sono alla base di ogni forma di ansia: intolleranza all’incertezza, perfezionismo, iper-responsabilità. Una volta trovato l’interruttore per spegnere la scimmia, non ci sono limiti a quanto la nostra vita possa ampliarsi e a quanta pace e felicità possano trovare spazio dentro di noi.

«Leggetelo, il vostro corpo e la vostra mente vi ringrazieranno.» People

«Strategie immediate e consigli pratici, un libro incredibilmente efficace per vincere l’ansia.» Goodreads

L’AUTRICE

JENNIFER SHANNON è una rinomata psicoterapeuta con oltre trent’anni di esperienza, specializzata in terapia cognitivo-comportamentale e nel trattamento dell’ansia. Come esperta, interviene regolarmente in tv, radio e podcast ed è una ambita conferenziera. Spegni la scimmia è un bestseller raccomandato dai migliori psicoterapeuti.

