“Sex and the Economy”: Conosciamo l’economia del sesso?

‘Sex and the Economy’, il sesso e l’economia, due concetti che dalla prima analisi non hanno niente a che fare l’uno con l’altra ma che nascondono un inaspettato connubio. Ce lo spiega l’autrice del libro ‘Sex and the Economy’, Silvia Martelli, giornalista del Sole24ore, la quale, dopo un attento studio e un’indagine condotta a livello mondiale, ha dimostrato come il sesso e l’economia sono legati indissolubilmente. Il libro nasce dall’inchiesta podcast vincitrice della Bronze Medal ai Lovie Award nella categoria Podcast Documentary.

Quello della Martelli non è solo un viaggio nel mondo del sesso e dell’economia che vi ruota attorno, ma anche un’esplorazione vera e propria della vita umana e sociale, che coniuga le diverse facce del sesso e le mette in relazione alle diverse società del nostro mondo. Il libro, nelle librerie dal 28 marzo 2025, contiene dati e confronti curiosi che rivelano molto su come si consuma il sesso nel mondo dalle persone, di ogni genere, di ogni età, di ogni continente, e così si scopre chi sono i maggiori fruitori di sex toys al mondo, che età hanno e quanto il mercato del sesso sia cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni, soprattutto dopo la pandemia del 2020.

Si stima che nel 2023 il mercato globale abbia superato i 40 miliardi di dollari, con una crescita prevista che punta agli 81 miliardi entro il 2030. Ma al di là del business, colpisce la naturalezza con cui questi oggetti vengono oggi associati alla cura di sé, alla coppia, alla salute.

È un libro che merita attenzione perchè mette in mostra da una parte la grande apertura mentale che oggigiorno c’è nei confronti del sesso, fruibile da tutti e in tutti i momenti, e dall’altra la reticenza verso questo argomento, per alcuni considerato come un tabù, soprattutto per le grandi banche (non mancano capitoli che denunciano alcune contraddizioni ancora poco esplorate tra finanza, diritti e morale). Una lettura molto interessante, complessa nelle sue sfaccettature, soprattutto psicologiche e sociali.

L’autrice ha lavorato moltissimi mesi per questa inchiesta relativa all’economia del sesso e non è sempre stato facile in quanto ci sono dei dati ‘ufficiali’ ma al contempo anche un’industria del sesso e quindi un’economia del sesso nascosti nei meandri di internet; nessuno – prima di lei – si era dedicato a un simile studio, fatto con attenzione e rigore nella ricerca delle fonti e di dati certi.

Certo non si può più ignorare la correlazione tra l’economia e il sesso, soprattutto nel mondo in cui viviamo oggi, in cui – quotidianamente – ci troviamo di fronte a quesiti come ‘’E’ giusto che una persona che ricopre un certo ruolo sociale si prenda del tempo per soddisfare clienti su piattaforme di sesso online?’’; oppure: ‘’cosa succede quando si smette di guardare il sesso come tabù e lo si osserva per ciò che è: una forza economica, sociale e culturale?’’. Sex and the Economy prova a rispondere proprio a queste domande, con uno stile accessibile, mai giudicante e spesso sorprendente. L’autrice – con un approccio insieme giornalistico e umano – esplora un mondo che sta cambiando rapidamente, ed ecco che parla di sexual wellness, turismo esperienziale, tecnologie intime, nuovi modelli di lavoro e consumo; non si limita solamente a ciò ma guarda anche a certi aspetti – per cui si invita a leggere il libro – in cui si fa una decisa denunzia, infatti il libro tocca anche un nervo scoperto ovvero la pornografia online e le sfide della regolamentazione. L’attenzione si sposta sulle piattaforme, sulla necessità di verificare età e consenso dei performer, sulla pressione crescente di governi e attivisti per garantire maggiore trasparenza e diritti.

Ma soprattutto emerge un’altra narrativa: quella di chi lavora nel settore del sesso con consapevolezza, dignità e spirito imprenditoriale. E forse è proprio questa la cifra del libro: raccontare una nuova normalità. Lontana dai cliché, dai moralismi, dalle etichette facili, ma che è al contempo anche di continue lotte per i diritti. Sex and the Economy ci chiede di cambiare prospettiva. Di osservare come l’intimità – lungi dall’essere solo una questione privata – sia anche uno specchio del modo in cui ci rapportiamo al benessere, alla libertà, al lavoro, al mercato. Non è un saggio per pochi. L’autrice, Silvia Martelli, ha scritto un libro per chi vuole capire un pezzo importante del presente, senza pregiudizi e con un pizzico di curiosità intellettuale. E magari anche con la voglia di fare pace con alcuni stereotipi che ci portiamo dietro da troppo tempo.

F.M.

Titolo: SEX AND THE ECONOMY

Autrice: Silvia Martelli

Editore: Il Sole 24 ORE

Tipologia: libro cartaceo

Pagine: 128

Formato: 14×21 cm

Rilegatura: brossura

Lingua: italiano

Uscita edicola: 22 marzo 2025

Uscita libreria: 28 marzo 2025

edicola: € 9,90

libreria: € 12,90