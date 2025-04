Le Pen. Rosato (Azione): “Fu Le Pen a votare per ineleggibilità, non capisco di cosa si lamenti”

"Credo che le sentenze vadano accettate, indipendentemente da chi viene condannato. Le sentenze colpiscono sia la destra che la sinistra, non è che quando colpiscono la destra sono fatte da magistrati cattivi, come non sono fatte da magistrati saggi se colpiscono la sinistra.

“Credo che le sentenze vadano accettate, indipendentemente da chi viene condannato. Le sentenze colpiscono sia la destra che la sinistra, non è che quando colpiscono la destra sono fatte da magistrati cattivi, come non sono fatte da magistrati saggi se colpiscono la sinistra. Le Pen avrà poi la possibilità di far valere le sue ragioni in tribunale ma, da quello che ho letto, lei non contesta nemmeno la condanna in sé bensì la pena troppo severa”.

A dichiararlo, ai microfoni di Radio Cusano, è stato l’On. Ettore Rosato di Azione intervenuto a ‘Battitori Liberi’, condotto da Gianluca Fabi e Savino Balzano, in merito alla condanna che ha portato all’incandidabilità di Marine Le Pen.

Proseguendo nel suo intervento, Ettore Rosato ha poi aggiunto: “Fu lei ha votare per l’ineleggibilità per quelle fattispecie di reato, e posso dire che all’epoca aveva ragione. Ora non capiamo di cosa si lamenti”.

L’esponente di Azione si è poi soffermato sulle parole pronunciate al congresso di Azione contro il Movimento 5 Stelle, specificando: “Il termine ‘cancellare’ il movimento era un termine forte, ma quello che intendevamo e rivendichiamo è che bisogna cancellare il populismo. La nostra epoca ci richiede delle riforme decise e il movimento è sempre stato l’emblema del populismo. Parliamo di chi ha governato con Salvini e subito dopo si professava di centrosinistra, senza nemmeno chiedere scusa: questo modo di fare vogliamo cancellarlo”.

Ettore Rosato ha successivamente terminato il suo intervento analizzando una possibile interazione tra Azione e il centrodestra: “La nostra ambizione non è quella di entrare nel centrodestra- spiega- ma di eliminare un bipolarismo che non funziona. Da una parte il centrodestra è immobilizzato dalle posizioni espresse da Salvini che impedisce al governo qualsiasi protagonismo in Europa, dall’altra il centrosinistra porta solo posizioni contrastanti. Noi vorremmo improntare una politica che aggreghi al centro le forze moderate e ragioni pragmaticamente. Poi va detto che non c’è nulla di concreto nella possibilità che Meloni si accordi con noi. È pura fantasia pensare che Meloni sfaldi il governo con Salvini pensando di potersi accordare con personaggi come Renzi. L’unica possibilità è che questi poli si sfaldino, allora ci sarebbero i presupposti per cominciare un nuovo percorso”.