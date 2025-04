Adidas Vs Puma “La sfida del secolo” di Barbara Smit

Un secolo fa, i fratelli Adolf e Rudolf Dassler avevano appena iniziato a lavorare nella piccola fabbrica di calzature del padre, in Baviera. Oggi, Adidas e Puma sono l’eredità immortale della loro ambizione.

«Cosa c’entra una superstar come David Beckham con due fratelli bavaresi in guerra tra loro a inizio Novecento? Più di quanto si possa pensare». Time

«Un libro che si legge d’un fato, ben documentato, ricco di aneddoti. Perfetto per capire perché tutti noi abbiamo finito per indossare delle sneaker la maggior parte del tempo. Una storia incredibile di intuito, soldi e competizione». Wall Street Journal

«Un’indagine giornalistica di prim’ordine: è sorprendente come Smit riesca a spiegare bene le scarpe, lo sport e la corruzione». David Maraniss, giornalista Premio Pulitzer

«Il racconto onestamente appassionante della storia di Adidas e Puma, e di come si sia intrecciata con la Storia». The Independent

«Un capolavoro». Sunday Telegraph

IL LIBRO

Un secolo fa, i fratelli Adolf e Rudolf Dassler avevano appena iniziato a lavorare nella piccola fabbrica di calzature del padre, in Baviera. Oggi, Adidas e Puma sono l’eredità immortale della loro ambizione.

Le personalità di Adi e Rudi erano troppo forti per coesistere in una piccola azienda a conduzione familiare, e la competizione tra loro era una miccia già accesa che il dramma della Seconda guerra mondiale fece detonare. Litigi, delazioni, un arresto, fughe rocambolesche, infarti, una famiglia e una città spaccate: Adidas e Ruda (presto rinominata Puma) nacquero spinte da una rivalità e una fame incontenibili.

La competizione tra le due aziende non è mai venuta meno: Barbara Smit ricostruisce minuziosamente le intuizioni geniali e le inimmaginabili scorrettezze prima di Adi e Rudi e poi dei loro figli, che non si sono limitati a fare affari nel mondo dello sport, ma lo hanno rivoluzionato.

Le prime sponsorizzazioni, la nascita del marketing moderno, Jesse Owens e David Beckham, Pelé e Boris Becker, la comparsa inaspettata di competitor come Nike e Reebok… seguire le vicende di Adidas e Puma significa scoprire come lo sport è diventato quello che conosciamo ora, trasformandosi dallo spensierato dilettantismo degli albori a settore in cui vince solo chi è senza scrupoli, sullo sfondo del secolo più intenso della nostra Storia. In un’edizione aggiornata e interamente rivista per il pubblico italiano.

La sfida del secolo è l’irresistibile racconto di come si sono intrecciati fatti umani e avventure sportive, grossi trionfi e clamorose sconfitte, drammi familiari e passione inarrestabile.

L’AUTRICE

Barbara Smit da giornalista si è occupata di grandi aziende per Financial Times, International Herald Tribune, Economist, Time e altre testate. Per indagare sulla vera storia di Adidas e Puma ha viaggiato in tutta Europa e negli Stati Uniti per anni, intervistando persone che avevano ricoperto ruoli chiave nelle due aziende, consultando documenti riservati e portando alla luce storie esclusive. La sfida del secolo è stato pubblicato in dieci paesi.



«Smit è una giornalista che scrive di affari internazionali, e si vede: spiega in modo perfetto come la crescita del giro d’affari legato allo sport lo abbia trasformato radicalmente, mentre racconta i complessi intrighi che hanno segnato l’affascinante storia di Adidas e Puma, dei loro fondatori e dei loro discendenti». Publishers Weekly

(Fonte: Edizioni Limina)