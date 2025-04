Papa Francesco. Tiziana Lupi: “Mi infastidisce questo coro unanime di lodi. Ridicole certe presenze al funerale”

Mi infastidisce questo coro unanime di lodi. Stanno tessendo le sue lodi personaggi che onestamente con il suo pensiero, con il suo ministero hanno ben poco a che fare.

Tiziana Lupi, giornalista e biografa di Papa Francesco, autrice di “Il nostro Papa”, è intervenuta ai microfoni di In Dino Veritas, il programma radiofonico condotto da Dino Giarrusso e Martina Gatto su Radio Cusano Campus, sottolineando come le parole di cordoglio provenienti da certi ambiti politici e istituzionali risultino, a suo avviso, incoerenti con l’insegnamento e l’azione di Papa Francesco.

La giornalista ha iniziato il suo intervento affermando: “Mi infastidisce questo coro unanime di lodi. Stanno tessendo le sue lodi personaggi che onestamente con il suo pensiero, con il suo ministero hanno ben poco a che fare. Papa Francesco ha basato tutto il suo ministero sulla misericordia e sulla vicinanza agli ultimi, soprattutto quelli che lui chiamava gli scartati: gli anziani, i malati, i migranti, per esempio. Quindi che adesso ci sia chi dice che lui sarà un faro per il nostro cammino ma poi lasciamo ammollo i migranti nel Mediterraneo, è una cosa che alle mie orecchie stride e non poco.”

A colpirla è stata anche l’annuncio della presenza di alcuni leader internazionali al funerale: “A me scandalizza meno il silenzio di Netanyahu, mi scandalizza più la presenza, al funerale, di Trump o di Javier Milei, con il quale Papa Francesco è stato durissimo. Non mi sono mai accodata alle lodi postume e a maggior ragione lo trovo ridicolo e sgradevole adesso, anche perché il pensiero di Papa Francesco è noto a tutti. Fino all’ultimo respiro ha detto che la guerra non porta da nessuna parte, e ha continuato a chiamare ogni giorno la comunità cristiana di Gaza per avere aggiornamenti sulla situazione, anche dall’ospedale. Per cui io penso che, al di là delle convenzioni, al di là dei doveri istituzionali, forse in casi come questi sarebbe stato meglio fare un passo indietro.”

Sulla strumentalizzazione politica dell’eredità del pontefice, Tiziana Lupi è stata altrettanto chiara: “L’eredità di un pontificato si vede sempre a pontificato concluso. Il pontificato di Papa Francesco è stato essenzialmente un pontificato evangelico, nel senso che ha incarnato il senso più profondo del Vangelo: nutrire gli affamati, dare da bere agli assetati, vestire gli ignudi e via dicendo con le altre opere di misericordia. Dunque, chi è d’accordo con questo e lo segue nella sua vita, trova che Papa Francesco sia stato un pontefice di quelli che vorremmo avere per sempre. Chi, invece, impugna in una mano il rosario e nell’altra no, facendo il contrario, criticherà Papa Francesco.”

Infine, concludendo il suo intervento, Tiziana Lupi ha ulteriormente specificato: “Jorge Mario Bergoglio non era un Santo. Ricordiamoci che oltre ad essere il capo della Chiesa, è stato anche il capo di uno Stato. Si è dovuto occupare anche di cose temporali, ben più terrene del messaggio evangelico, e lì probabilmente – come verrà fuori col tempo – avrà fatto anche degli errori, delle valutazioni sbagliate, perché è un uomo prima di tutto. Sulle posizioni, destra o sinistra, Gesù è stato definito il primo socialista sulla terra. Forse sono i socialisti che si sono ispirati a lui e non il contrario, per cui quello che diceva Gesù è chiaro, basta leggere il Vangelo.”