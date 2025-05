“La casa viva. Ricette e rituali di lentezza” di Mama Luna 

Le ricette di stagione, i rituali da osservare per vivere lo scorrere del tempo con pienezza, i suggerimenti per giocare con i bambini – tutti, anche quelli interiori – e tanti spunti per rallentare il ritmo e mettere al centro delle nostre giornate ciò che conta davvero.

«Una casa viva per noi è una casa imperfettamente bella. Sono anche le imperfezioni a renderci speciali e soprattutto sono loro che ci mantengono vivi. Una casa viva non ha un manuale d’istruzioni; è un luogo in cui coltivare la propria personalità, è la tana in cui desideriamo tornare e ritrovarci. È il posto in cui siamo grati di trovarci a ogni risveglio, e che ci è di conforto alla sera per abbandonarci ai sogni».

IL LIBRO

Le ricette di stagione, i rituali da osservare per vivere lo scorrere del tempo con pienezza, i suggerimenti per giocare con i bambini – tutti, anche quelli interiori – e tanti spunti per rallentare il ritmo e mettere al centro delle nostre giornate ciò che conta davvero.

Downshifting, chilometro zero, mindfulness, riciclo creativo… i modelli (o forse le mode) a cui ispirarsi per rendere più sana la propria routine sono tantissimi; sono poche, invece, le persone capaci di cambiare davvero rotta. Luna l’ha fatto, e insieme al marito e alle due figlie piccole ha scelto di vivere in armonia con la natura, nel modo più semplice possibile. Una semplicità ricchissima, però: rispetto ai diffusi approcci minimalisti che insegnano a rinunciare al superfluo, Luna e la sua famiglia non si impongono nessuna rinuncia, e anzi vivono giornate ricche di piccoli lussi. Lussi come un pic nic nel bosco, una notte lungo il fiume in una tenda improvvisata, le conserve fatte in casa, i piccoli rituali che scandiscono il passare del tempo e aiutano ad alzare lo sguardo dalle preoccupazioni quotidiane più pressanti, per apprezzare la potenza della vita, del tempo che ci attraversa, delle feste che da secoli sentiamo il bisogno di onorare. Sono piaceri dal sapore antico, che accendono in molte persone un desiderio quasi nostalgico, come fossero cose che non è più possibile avere. Ma anche nella routine più urbana e impegnata che ci sia si possono adottare piccoli gesti e creare abitudini capaci di portare un po’di aria fresca nelle vite che ne hanno bisogno. La casa viva è un almanacco con cui Luna ci porta con sé nelle sue giornate, mese dopo mese, stagione dopo stagione; ci mostra i suoi riti, le abitudini che segue con la sua famiglia; ci consiglia pratiche, ricette, spunti, e qualche segreto da “strega di montagna”, per aiutarci a rallentare il ritmo, soddisfare i nostri desideri più ancestrali, riconnetterci con la natura e il trascorrere del tempo e delle stagioni. E vivere ,insomma, una vita più viva.

L’AUTRICE

Maria Luna Piccolo, di origini italiane e dominicane, ha studiato Scienze della Formazione senza però concludere il percorso accademico, preferendo spostare la propria vocazione educativa all’interno della sua famiglia. Ha da sempre avvertito un legame sacro con la natura, e scrive per condividere la sua esperienza di vita, con la speranza di essere di ispirazione per chi cerca un equilibrio tra la quotidianità e la sostenibilità.