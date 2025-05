MUSE. Il cibo in tutti i sensi: esperienze e giochi multisensoriali alla scoperta del cibo 

Perché alcune piante sono molto più profumate di altre? A cosa servono gli odori che percepiamo quando ci avviciniamo a una pietanza, come lavorano i nostri sensi e quanto ci possano ingannare? Come può un ortaggio produrre della musica?

Queste sono solo alcune delle domande a cui bambine e bambini potranno trovare risposta, in modo interattivo, giocoso e divertente nel corso del prossimo MUSE Party, “Il cibo in tutti i sensi”. Sabato 17 maggio, dalle 14 alle 19 verranno proposte nei vari piani del museo numerose esperienze e giochi multisensoriali alla scoperta del cibo.

La proposta è organizzata nell’ambito delle attività collaterali alla mostra “Food Sound. Il suono nascosto del cibo”, visitabile fino a gennaio al secondo piano del museo (per visitare la mostra è necessario munirsi di biglietto specifico). La partecipazione alle attività è inclusa nel biglietto di ingresso del museo

Il programma di “MUSE Party: Il cibo in tutti i sensi” prevede attività a fruizione continua e altre a orario fisso, su prenotazione. Tra le prime, dalle 14 alle 19, il Giardino degli aromi, attività a fruizione libera per scoprire le funzioni biologiche degli odori, alle volte buoni, alle volte disgustosi e dei relativi utilizzi da parte dell’essere umano, come esaltatori e correttori di gusto, come dolcificanti, come profumi e repellenti.



Nello stesso orario, con Casetta Corepla si vivrà una vera avventura all’interno di una speciale casa con giochi e attività interattive per scoprire come i rifiuti da imballaggio possono essere trasformati in risorse e nuovi prodotti. A cura di Corepla.

Occhio alle orecchie! è il titolo del quiz sonoro per scoprire solo dal suono cosa si nasconde in alcune strutture cubiche, mentre con Orto-fonia: il cibo in musica sarà divertente sperimentare come gli ortaggi possano trasformarsi in strumenti musicali grazie alla conducibilità elettrica.

E infine, Crunch! assaggia e gusta le mele della Val di Non e della Val di Sole offerte da Melinda.

Dalle 14.30 alle 17.30, grazie a Pasticceria interattiva sarà possibile cimentarsi tra cialde fragranti e creme spalmabili per creare il proprio wafer da portare a casa (a fruizione libera fino ad esaurimento posti). A cura di Loacker.

Dalle 15.30 alle 19, il laboratorio Il mais che non ti aspetti! impiegherà vista, tatto e udito per scoprire come dalla pannocchia si ottengono i diversi prodotti a base di mais (. A cura di Molino Pellegrini.

Alle 14, 15 e 17 si svolgerà lo show Cervelli a tavola per scoprire come funzionano i nostri sensi e come, a volte, ci possano ingannare.

Tra le attività a orario fisso, da prenotare attraverso il sito Ticketlandia. Alle 14.30, 16 e 17.30, Il piccolo bruco mai sazio, lettura kamishibai per parlare di cibo e delle differenze di sapori che percepiamo. Alle 14.45, 15.30, 16.45 e 17.30, Concerto in cucina presenta travasi, rumori del corpo, utensili da cucina: gli ingredienti per un’esperienza sensoriale da ascoltare e toccare. A cura di Cooperativa Bellesini.

Alle 15, 15.45, 16.30 e 17.15, Fresco inganno, sfida ai sensi per riconoscere il gusto del gelato. A cura di Gelateria Fior di Gusto, mentre alle 16, Spettacolo di giocoleria, circo e comicità “Le follie del cappellaio”. A cura di Compagnia Bolla di Sapone.