Ala presenta il nuovo stemma comunale: tradizione e futuro

Il Comune di Ala ha ufficialmente presentato il nuovo stemma comunale, un simbolo che unisce la forza della tradizione alla funzionalità richiesta dall’era digitale. Non si tratta di un nuovo emblema, ma di una versione graficamente rivisitata dello storico stemma, che conserva tutti gli elementi identitari e simbolici del passato, aggiornandoli in una forma moderna e vettoriale.

La presentazione si è svolta giovedì 22 maggio nella biblioteca comunale, alla presenza del sindaco Stefano Gatti, del presidente del consiglio comunale Gianni Saiani, del presidente del Consiglio provinciale Claudio Soini (già sindaco di Ala) e dello storico locale Mario Azzolini.

Il nuovo stemma è il risultato di un percorso avviato nel 2018 durante l’amministrazione Soini, orientato alla digitalizzazione e alla semplificazione amministrativa, proseguito con continuità dall’attuale amministrazione. Il sindaco Gatti ha spiegato come il restyling sia stato pensato non solo per motivi estetici, ma anche pratici: “Serviva un disegno vettoriale, facilmente utilizzabile in ogni contesto, dalla carta al web, senza perdita di qualità”.

Il presidente del consiglio comunale Saiani ha sottolineato che “non si tratta di un cambiamento, ma di una valorizzazione dello stemma, con una resa più nitida e funzionale, che mantiene intatto il valore simbolico originario”. Anche Claudio Soini ha ribadito come Ala sia oggi “un laboratorio di innovazione, dove la tradizione viene rispettata ma anche aggiornata”.

Il nuovo disegno è opera del grafico Mirko Piffer, che ha lavorato a stretto contatto con la segreteria comunale. L’intervento ha riguardato in particolare l’ala, elemento centrale dello stemma, cui è stato dato un contorno più definito e dinamico. Rinnovati anche la corona e le fronde, ora in bianco e nero per dare maggiore risalto allo scudo centrale.

Lo stemma di Ala, caratterizzato appunto da un’ala di uccello, ha radici antiche: risale almeno al 1473, quando comparve per la prima volta nello statuto comunale durante il periodo veneziano. Come ricordato da Mario Azzolini, lo stemma è presente anche su due fontane cittadine, quelle della Gioppa e sul torrente Ala.

La presentazione è stata accompagnata da una piccola mostra curata dal personale dello sportello pArLA e dalla segreteria comunale, con materiali storici che raccontano l’evoluzione del simbolo nei secoli.

Con questo nuovo stemma, Ala conferma la volontà di guardare al futuro senza rinunciare alla propria identità storica: un equilibrio tra memoria e modernità che diventa cifra distintiva del Comune.