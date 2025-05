Fuga cervelli Usa. Perché Macron e von der Leyen fanno bene

Contesto in cui il potenziale afflusso dei “cervelli” delle università americane, diventa occasione per ribadire che libertà di insegnamento, ricerca e studio possono funzionare solo in contesti dove gli individui sono tali, con diritti e doveri, e non macchine della politica di consenso del potere.

Azione in corso del presidente Usa contro l’università di Harvard (e non solo) per “pulire” questi atenei dai propal. Donald Trump lo fa a suo modo, con soppressione di diritti e certezze dei singoli, e quindi – ammesso che se ne renda conto, lui e chi gli fa fede – i presunti rimedi sembra che non potranno portare che a conseguenze peggiori di quanto lo stesso presidente pensava di combattere.

Reazione che prende piede, è quella di insegnanti che, a disagio per il metodo e non per il – pur se discutibile – fine (tra chi è a disagio ci sono anche docenti ebrei), stanno valutando di abbandonare le cattedre, e alcuni, soprattutto a vantaggio del vicino Canada, lo hanno già fatto.

Ci verrebbe quasi da ringraziare (estremizziamo per rendere meglio il concetto) il presidente Trump. Perché dà maggiore slancio ad una delle principali iniziative europee guidate dal presidente francese Emmauel Macron e dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen: un fondo di 500 milioni di dollari per attrarre scienziati americani e altri ricercatori.

Contesto in cui il potenziale afflusso dei “cervelli” delle università americane, diventa occasione per ribadire che libertà di insegnamento, ricerca e studio possono funzionare solo in contesti dove gli individui sono tali, con diritti e doveri, e non macchine della politica di consenso del potere. E, pur con alcune lacune, ma con molte eccellenze, buona parte degli atenei europei hanno queste caratteristiche.

Una situazione che servirebbe a dar lustro e potenzialità a tutti gli atenei in Ue, compresi quelli di un Paese, l’Italia, dove nel 2023 sono stati 21 mila i giovani laureati (+21,2% su anno precedente – 1) che sono emigrati.

In Italia l’attrattiva per gli stranieri è limitata (2), con docenti e studenti le cui percentuali si contano sulle dita di una mano e che ha anche avuto il deferimento alla Corte di Giustizia per il trattamento discriminatorio dei docenti stranieri (3). Il fondo di 500 milioni di dollari, anche implementato da scelte nazionali e dei singoli atenei, crediamo possa essere occasione per meglio valorizzare, moltiplicare e diffondere le nostre eccellenze.

Vincenzo Donvito Maxia – presidente Aduc