“La crepa del silenzio” di Javer Castillo

IL LIBRO

Staten Island, 1981. La bicicletta di Dani Miller è abbandonata sul portico di casa sua. Del bambino però non c’è traccia. Trent’anni dopo, nel 2011, la giornalista investigativa Miren Triggs scopre un indizio che la conduce a un cadavere e a delle chiavi segrete. Aiutata da Jim Schmoer, il suo ex professore di giornalismo, Miren deve scoprire il legame che unisce due casi lontani decenni, affondando in un enigma denso di segreti in cui i ricordi del passato si uniscono agli errori del presente. Cosa è successo a Dani? Se ci sono segreti che è meglio lasciare sepolti, il silenzio potrebbe essere l’unico posto in cui si nasconde la verità.

L’AUTORE

Javier Castillo è cresciuto a Malaga. Ha studiato Economi aziendale e ha conseguito un master in Management presso la ESCP Europe Business School. I suoi romanzi hanno ottenuto un enorme riconoscimento, sono in corso di traduzione in più di sessanta Paesi e hanno venduto più di un milione e trecentomila copie. Con Salani ha pubblicato il bestseller La ragazza di neve, da cui è stata tratta una serie Netflix di grande successo.