Vacanze all’estero? Ecco come risparmiare sulla connessione Internet

La normativa del Roaming Like at Home, attiva dal 2017, garantisce la possibilità di utilizzare la propria SIM e i contenuti dell’offerta attiva (con un tetto ai Giga) anche nei Paesi UE e dello Spazio Economico Europeo.

Come ogni estate, arriva il momento per i viaggiatori di fare il punto della situazione e trovare la giusta connessione durante un viaggio al di fuori dei confini nazionali.

La normativa del Roaming Like at Home, attiva dal 2017, garantisce la possibilità di utilizzare la propria SIM e i contenuti dell’offerta attiva (con un tetto ai Giga) anche nei Paesi UE e dello Spazio Economico Europeo.

Le cose cambiano, però, quando si viaggia nelle aree dove la normativa non vale. Gli operatori italiani propongono delle offerte dedicate, ma per gli utenti ci sono sempre altre opzioni da considerare.

La nuova indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it si concentra sulle opzioni disponibili per i consumatori italiani che preparano una vacanza all’estero e intendono restare connessi. Oggi, infatti, è impensabile rinunciare ad avere una connessione dati durante un viaggio al di fuori dei confini nazionali. Un accesso costante a Internet può tornare utilissimo in tantissimi contesti di utilizzo. Considerando la semplicità con cui è possibile accedere a una tariffa mobile per avere Internet all’estero, è utile organizzarsi con un po’ di anticipo. Gli scenari sono, sostanzialmente, due.

Il primo riguarda un viaggio in Ue o nei Paesi dello Spazio Economico Europeo, dove è valido il Roaming Like at Home. Il secondo, invece, riguarda i Paesi non inclusi nella normativa europea e per cui bisogna considerare dei costi aggiuntivi.

Viaggio in UE: c’è il Roaming Like at Home

La normativa sul Roaming Like at Home permette ai consumatori italiani di poter utilizzare la propria tariffa mobile, attiva con un operatore italiano, anche all’estero, senza costi aggiuntivi. I Paesi in cui è possibile sfruttare la normativa europea sono i seguenti:

i 27 Paesi dell’UE : Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria

: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria i 3 Paesi dello Spazio Economico Europeo: Islanda, Liechtenstein e Norvegia

Tra i Paesi in cui non vale la normativa troviamo la Svizzera, il Regno Unito (dopo la Brexit, però, un numero limitato di operatori continua a garantire il Roaming Like at Home nel Paese) oltre a diversi Stati geograficamente molto vicini all’Italia come l’Albania e la Serbia.

Il Roaming Like at Home prevede un tetto massimo ai Giga utilizzabili senza costi aggiuntivi. Questo dato è legato al canone mensile dell’offerta attiva. Per il 2025, la formula per calcolarlo è la seguente:

GB = [canone mensile tariffa Iva esclusa / 1,3] x 2

Gli operatori hanno la possibilità di offrire più Giga senza costi aggiuntivi rispetto a quelli calcolabili con la formula citata. Per offrirne di meno, invece, devono ottenere una deroga da parte di AGCOM che può fornire un’autorizzazione nel caso in cui la normativa risulti insostenibile dal punto di vista economico (si tratta di una deroga che, di fatto, è richiedibile solo dai piccoli operatori). Minuti e SMS, invece, sono utilizzabili senza limitazioni, a meno di una deroga da parte dell’Autorità.

Viaggi extra UE: tutte le opzioni

Per i viaggi nei Paesi in cui non vale il Roaming Like at Home bisogna valutare le opzioni disponibili. Una delle opportunità a disposizione degli utenti è rappresentata dall’attivazione di una tariffa mobile per l’estero con un operatore italiano. In questo caso, le opzioni disponibili sono tante e ogni operatore può proporre soluzioni legate a valutazioni interne che tengono conto di costi e benefici.

In linea di massima, le tariffe hanno una durata variabile tra un giorno, una settimana, dieci giorni e un mese. Il costo e i contenuti inclusi variano da operatore a operatore, oltre che in base al Paese dove l’utente potrà utilizzare la tariffa. I dati raccolti dall’Osservatorio si concentrano, in particolare, su due Paesi che sono tra le mete principali dei viaggiatori italiani.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, ad esempio, si possono sfruttare 0,64 GB al giorno (quindi poco meno di 20 GB in un mese) a fronte di un costo di 2,02 euro al giorno. Restringendo l’analisi alle offerte da almeno sette giorni, invece, per un viaggio negli USA gli operatori italiani propongono lo stesso quantitativo di Giga (circa 0,64 GB al giorno) ma con un costo medio giornaliero più basso (1,29 euro al giorno).

Se, invece, la meta del viaggio è la Svizzera, le tariffe propongono, in media, 0,63 Giga al giorno a fronte di un costo giornaliero di 1,57 euro al giorno. Limitando l’analisi alle offerte da almeno sette giorni, i Giga restano sostanzialmente gli stessi (0,62 Giga al giorno), ma il costo si riduce a 0,67 euro al giorno. I dati rilevati dall’indagine dell’Osservatorio sono sostanzialmente in linea con i dati del 2024, con la Svizzera che registra un leggero aumento dei costi a fronte, però, di un incremento del traffico dati incluso, in media, nelle tariffe proposte dai singoli operatori.

INTERNET ALL’ESTERO: ALCUNI ESEMPI PAESE GIGA AL GIORNO SPESA GIORNALIERA USA 0,64 GB/giorno 2,02 €/giorno USA (tariffe da almeno 7 giorni) 0,64 GB/giorno 1,29 €/giorno Svizzera 0,63 GB/giorno 1,57 €/giorno Svizzera (tariffe da almeno 7 giorni) 0,62 GB/giorno 0,67 €/giorno

Oltre alle tariffe degli operatori italiani, ci sono altre due possibilità da considerare. Per queste, però, non è possibile quantificare delle medie precise per quanto riguarda costi e contenuti in quanto i dati variano, in modo significativo, da Paese a Paese. La prima opzione è comprare una SIM direttamente sul posto. In molti aeroporti, ad esempio, è possibile acquistare una SIM prepagata appena arrivati.

La seconda opzione è rappresentata dall’acquisto di una eSIM in roaming per i viaggi internazionali. La SIM virtuale può essere acquistata direttamente dall’Italia, rivolgendosi a uno dei provider specializzati nel settore e poi installata nel proprio smartphone (a condizione che il dispositivo supporti le eSIM). In linea di massima, le tariffe degli operatori italiani potrebbero non essere le più convenienti, soprattutto per chi ha bisogno di tanti Giga ed è sempre utile valutare, prima di mettersi in viaggio, le opzioni a propria disposizione.