Iran: ha perso la faccia, una umiliazione incredibile

Israele ha compiuto un coraggioso attacco armato all’Iran infrangendo ogni tabù internazionale che voleva vedere il mostro iraniano inattaccabile e protetto dai suoi fedelissimi. La realtà invece è profondamente diversa, ed è finalmente meritorio che sia emerso come l’Iran è un grande scatolone vuoto che perde i pezzi da tutte le parti. Mai un momento sarebbe potuto essere più favorevole per far crollare il mito della fortezza inattaccabile del Medioriente, che ormai da 5 generazioni tiene in scacco tutti gli stati Occidentali, con lo spauracchio del nucleare, dell’atomica e della vendetta.

Se la politica è un discorrere, in modo pacifico o in modo non pacifico, allora deve essere chiaro che non esiste alcuna possibilità di dialogo con le nazioni che sono gestite con la logica del ricatto, della vendetta e della minaccia.

Se è vero quel che è vero, cioè che la Repubblica Islamica vede la sua catena di comando decimata, allora è evidente che i suoi leader sono attualmente messi alla berlina come il re che è nudo, ma nessuno può dirglielo, visto e considerato che il regime in Iran tiene segregate persino le donne, che con la guerra centrano solo perché fanno i figli.

Con gli alleati impegnati in altre terre, l’Iran si trova a doversi difendere da solo da Israele, che è arrivato sino a lì perché da lì partono le armi che vengono usate per andare a fare la mattanza dell’ebreo.

Questi due giorni, al momento, hanno rivelato come la paura del nemico spesso sia proprio manovrata bene: a conti fatti Israele dimostra di essere un paese imprenditivo, che ha la forza incredibile di essere in grado di parlare con tutti e di essere violento con pochi.

Non c’è paragone tra la tecnologia di Israele e l’arretratezza delle altre nazioni mediorientali, che non solo non sono sempre pronte a invadere l’occidente, ma nemmeno se avessero il tempo potrebbero farlo. L’Iran è nel mezzo di una umiliazione senza precendenti.

In tutto questo per l’Occidente c’è un banco