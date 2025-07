Carola Rackete si dimette dal Parlamento Europeo: tornerà a fare l’attivista

E' iniziato con queste parole l'intervento, pubblicato attraverso un reel sul proprio profilo ufficiale Instagram, con il quale, Carola Rackete, ha annunciato la rinuncia al proprio ruolo di deputata al Parlamento Europeo.

“Dopo un anno qui al Parlamento europeo concluderò il mio mandato. Subentrerà Martin Günther. Fin dall’inizio per noi era chiaro che volevamo contribuire al rinnovamento de Die Linke, perché per noi è importante avere un partito ecosocialista in Parlamento. Questo rinnovamento è pienamente in corso”.

E’ iniziato con queste parole l’intervento, pubblicato attraverso un reel sul proprio profilo ufficiale Instagram, con il quale, Carola Rackete, ha annunciato la rinuncia al proprio ruolo di deputata al Parlamento Europeo.

Carola Rackete, già famosa anche in Italia per i fatti occorsi nel 2019 quando da capitano della nave Ong Sea Watch 3 si era scontrata con l’allora Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, violando il blocco navale imposto e attraccando con la sua nave nel porto di Lampedusa con a bordo decine di migranti. I fatti avevano portato poi all’arresto da parte delle autorità italiane della trentasettenne tedesca e ad un acceso scontro politico, mediatico e giudiziario con Matteo Salvini.

L’ormai ex eurodeputata tedesca ha poi proseguito nel suo intervento specificando: “Fin dall’inizio per noi era importante strutturare il mandato nel modo più collettivo possibile – anche se formalmente non è previsto. Con Martin Günther subentra ora un collega che condivide i nostri punti programmatici e che continuerà il lavoro nel nostro spirito insieme a gran parte del mio team”.

Successivamente, l’ex capitano di Sea Watch ha inoltre evidenziato come ora, con la rinuncia al proprio mandato, potrà tornare a concentrarsi maggiormente ad azioni contro i responsabili della crisi climatica.

Infine, concludendo il suo intervento, Carola Rackete ha ulteriormente aggiunto: “Infine vorrei ringraziare tutte le persone che hanno sostenuto il mio tempo al Parlamento europeo, soprattutto naturalmente tutte le iscritte e gli iscritti de Die Linke, che mi hanno dato fiducia e hanno reso possibile questi ultimi due anni in questa forma. Ma voglio anche ringraziare le mie elettrici e i miei elettori, perché senza di voi non avremmo avuto questa possibilità”.