Immobili Trentino-Alto Adige: nel primo semestre 2025 prosegue crescita di prezzi e canoni

Nel primo semestre del 2025 in Trentino – Alto Adige i prezzi di vendita crescono di più rispetto ai canoni di locazione

Nel primo semestre del 2025 in Trentino – Alto Adige i prezzi di vendita crescono di più rispetto ai canoni di locazione: i primi segnano infatti un +2,2%, e i secondi registrano un rialzo dell’1%. Per comprare casa servono, alla fine di giugno, 3.529 euro/mq medi, regione più cara d’Italia, mentre per affittare bisogna mettere a budget, in media, 12,9 euro/mq.

Lo dimostrano i dati dell’Osservatorio semestrale sul mercato residenziale del Trentino – Alto Adige realizzato da Immobiliare.it Insights, la proptech company specializzata in big data e market intelligence per il settore immobiliare del gruppo di Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia.

Guardando agli altri principali indicatori di mercato, nei primi 6 mesi dell’anno è cresciuta la domanda* di compravendite (+8,7%), mentre si è contratta quella per le locazioni (-7%). L’offerta, di conseguenza, si è ridotta nel primo caso, anche se in modo contenuto (-0,7%), e si è espansa invece nel secondo (+2,9%).

I trend delle compravendite nei territori del Trentino – Alto Adige

Bolzano si conferma la seconda città in assoluto più cara in Italia per acquistare casa, alle spalle di Milano, con 4.871 euro/mq di media, in rialzo dell’1,6% nel semestre di apertura del 2025. La relativa provincia è invece al secondo posto tra le aree più onerose in regione, con 4.524 euro/mq (+1,8% in 6 mesi). Restano più economici sia il comune di Trento (3.347 euro/mq, +3,2% nel periodo), ma soprattutto la relativa provincia, che sale dell’1,6% da inizio anno ma si ferma ben al di sotto dei 3.000 euro/mq (2.525 euro/mq, per la precisione). Tutti i territori, come visto, seguono la tendenza di crescita regionale.

La domanda di compravendite si amplia ovunque nel semestre, specie nei comuni di Bolzano (+21,1%) e Trento (+15,9%); più contenuta l’ascesa delle relative province, +3,4% quella di Bolzano e +5,5% quella di Trento. Lo stock ha invece un andamento meno omogeneo. Nonostante il forte rialzo delle richieste, nel comune di Bolzano si amplia anche l’offerta (+2,7%). Negli altri 3 casi, la disponibilità di immobili in vendita invece diminuisce: -0,8% in provincia di Bolzano, -2,3% nel comune di Trento e -1,3% nella relativa provincia.

I trend delle locazioni nei territori del Trentino – Alto Adige

La provincia di Bolzano è il territorio più caro in regione per affittare casa, precedendo di poco il relativo comune: i canoni ammontano rispettivamente a 14,4 euro/mq e a 14,3 euro/mq. Se, però, in provincia si è notato un importante incremento dei prezzi, pari al +3,7% nel primo semestre del 2025, nel comune le case in affitto hanno invece perso valore (-1,2%). Ancora una volta, sia il comune che la provincia di Trento sono decisamente più convenienti. Il primo presenta prezzi delle locazioni che si attestano sui 12,5 euro/mq (+5,3% su base semestrale), mentre la seconda sugli 11 euro/mq (+2,6% nel periodo).

Per quanto riguarda domanda e offerta, Trento e Bolzano evidenziano comportamenti agli antipodi. La domanda, infatti, cresce sia nel comune (+22,1%) che in provincia di Bolzano (+3,1%), mentre si riduce a Trento, tanto nel comune (-25,5%) quanto in provincia (-6%). Lo stock disponibile, rispettando la classica legge di mercato, si contrae a Bolzano comune (-14,5%) e provincia (-5,1%), a fronte di ascese importanti a Trento (+9,8% nel comune e +29,9% in provincia).

*Con domanda si intende pressione di domanda, ovvero il numero medio di contatti per annuncio.