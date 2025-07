Flashpoint: 1987

Se nel 1929 fu l’inizio di una lunga discesa agli inferi economici, il 19 ottobre 1987 fu più che altro uno scossone epocale seguito da... niente. O quasi.

Questo articolo si propone come il naturale sequel di Boiling Point: 1929, ma attenzione: più che un remake, siamo di fronte a un reboot con sceneggiatura diversa e un finale decisamente meno tragico.

In quella fatidica giornata, passata alla storia come il Lunedì Nero, il Dow Jones Industrial Average (DJIA) precipitò del 22,61% in una sola seduta — il più grande calo giornaliero percentuale mai registrato. Per dare un’idea: nel peggiore dei giorni del 1929, il DJIA perse “solo” il 12,8%.

Un tonfo che fece sembrare il ’29 un inciampo da principianti. Il sentiment? Reso alla perfezione dalle parole di Hugh Johnson, allora stratega di First Albany: “È la fine del mondo. È la fine del toro.”

Spoiler: non fu la fine del mondo. E nemmeno quella del toro.

A differenza del suo predecessore, il crollo del 1987 non innescò una Grande Depressione, né fece esplodere la disoccupazione. Anzi, fu quasi un evento metafisico: un violento attacco di panico del sistema finanziario, più che il riflesso di problemi strutturali dell’economia reale. Una crisi di fiducia e liquidità, non di fondamentali economici.

Il crash del ‘87 è passato alla storia come una tempesta perfetta: una miscela esplosiva di tensioni macroeconomiche globali (dollaro debole, deficit gemelli USA, dissapori tra le banche centrali), innovazioni tecnologiche ancora in fase beta (primi algoritmi di trading automatico), e una reazionepolitica sorprendentemente tempestiva, guidata da una Federal Reserve pronta a fare da paracadute ai mercati.

1. La Calma Prima della Tempesta

Il Grande Toro (1982–1987)

Il crollo del 1987 non esplose dal nulla. Al contrario, arrivò proprio quando tutti – o quasi – si erano convinti che il cielo fosse il limite. Dal 1982 al 1987, Wall Street visse un mercato toro tra i più poderosi del XX secolo: il Dow Jones Industrial Average (DJIA) triplicò, passando da circa 777 punti ad agosto 1982 a 2.722 nell’agosto 1987. Solo nei primi nove mesi del 1987, l’indice guadagnò 1.000 punti. E non era una festa solo americana: i 19 principali mercati azionari del mondo salirono in media del 296%.

L’euforia era tangibile, rumorosa e ben vestita, ma iniziava a mostrare crepe: i prezzi delle azioni correvano ben più degli utili aziendali, facendo schizzare alle stelle i P/E ratio (price/earnings), e alimentando i primi timori di una sopravvalutazione sistemica.

Il carburante? Una combinazione letale di nuovi investitori istituzionali affamati di rendimento (soprattutto i fondi pensione), acquisizioni a leva (LBO) agevolate dal fisco, e un clima politico che strizzava l’occhio all’ottimismo sfrenato. In pratica, si premiava chi comprava aziende con i soldi presi in prestito, facendone schizzare il valore ancor prima di migliorarle (e spesso non le miglioravano affatto).

A mettere in guardia c’era chi osservava da una posizione più lucida, come il grande John Kenneth Galbraith, che già negli anni ’80 sentenziava: “Niente dà l’illusione dell’intelligenza come il possesso di grandi somme di denaro”.

Un aforisma che riassume perfettamente lo spirito del tempo: l’eccessiva fiducia veniva scambiata per genialità, e le campane a festa coprivano il ticchettio della bomba.

Le Faglie Macroeconomiche Globali

Mentre gli operatori brindavano all’euforia degli anni ’80, l’economia globale si muoveva su placche instabili. Al centro del problema c’erano gli Stati Uniti, zavorrati dai famigerati “deficit gemelli”: un deficit pubblico crescente e un deficit commerciale cronico. Tradotto: spendevano troppo e importavano ancora di più.

Per gestire queste tensioni, le grandi potenze tentarono due manovre di regia internazionale. La prima fu l’Accordo del Plaza (1985): i ministri del G5 decisero di affossare il dollaro per ridare fiato alle esportazioni USA. Obiettivo centrato: il dollaro si deprezzò del 40% in due anni.

Ma il successo andò fuori controllo. Così arrivò il sequel: l’Accordo del Louvre (febbraio 1987), in cui il G6 (con l’Italia irritata per l’esclusione preliminare) cercò di stabilizzare i cambi e coordinare le politiche economiche. Gli USA promettevano austerità, Germania e Giappone stimoli interni. Un equilibrio fragile, sulla carta.

Poi, in autunno, la Bundesbank ruppe l’incantesimo: alzò i tassi per frenare l’inflazione, rafforzando il marco e affondando il dollaro. La cooperazione saltò, e il 14 ottobre i mercati furono colpiti da dati disastrosi sul deficit commerciale USA. La fiducia cominciò a cedere.

Il crash non fu solo un incidente tecnico. Fu la rottura violenta di una finzione politica: mantenere i cambi stabili mentre ogni Paese seguiva interessi propri. La Germania, terrorizzata dall’inflazione, scelse la disciplina interna al posto della solidarietà internazionale.

Il messaggio per i mercati era chiaro: la rete di sicurezza era un’illusione. E l’incertezza geopolitica avrebbe presto incontrato il catalizzatore perfetto: la tecnologia.

2: L’arma del delitto

Il 1987 ha l’onore (o l’infamia) di essere il primo grande crash dell’era digitale. Per la prima volta, i crolli non erano il frutto di panico umano urlato sui pavimenti di borsa, ma di ordini silenziosi e istantanei sparati dai computer. Niente urla, niente telefoni che squillano: solo algoritmi che facevano il loro lavoro. Implacabilmente.

Il cosiddetto program trading – cioè l’uso di software per eseguire in automatico ordini su panieri di almeno 15 azioni, per un valore di almeno 1 milione di dollari – era diventato la nuova normalità. Tecnologicamente sofisticato, sì, ma anche pericolosamente impersonale. Quando il mercato iniziava a scendere, questi programmi non si chiedevano “perché”. Semplicemente vendevano. Tutto. Subito.

Ma il vero colpo di scena fu un’altra invenzione: la portfolio insurance, un’idea che, sulla carta, sembrava geniale. In pratica: si prometteva agli investitori che, in caso di ribasso, i loro portafogli sarebbero stati “protetti” vendendo automaticamente i futures sull’indice. Una specie di airbag finanziario.

Peccato che nessuno avesse pensato a cosa sarebbe successo se tutti avessero attivato l’airbag nello stesso momento.

Così, quando il mercato cominciò a cedere, i sistemi di portfolio insurance iniziarono a vendere. Il che fece scendere ancora di più i prezzi. Il che attivò altri programmi, che vendettero ancora. Una spirale automatica senza intervento umano: niente panico irrazionale, solo logica computazionale… impazzita.

In teoria era protezione. In pratica, un acceleratore del panico. Un meccanismo progettato per evitare le perdite che le moltiplicò a catena. E intanto, i gestori umani guardavano i monitor con la stessa espressione di chi ha appena scoperto che il pilota automatico ha deciso di puntare il muso dell’aereo contro il terreno.

La promessa (e la trappola) della Portfolio Insurance

Nata in ambito accademico e avvolta da un’aura di eleganza matematica, la portfolio insurance era una strategia che prometteva il meglio dei due mondi: protezione dalle perdite, partecipazione ai guadagni. In pratica, quando il mercato scendeva, non si vendevano le azioni direttamente, ma si scaricavano futures sugli indici, creando una sorta di copertura “dinamica”.

Un airbag automatizzato, intelligente e – sulla carta – infallibile.

Il risultato? Una colossale illusione di sicurezza. I gestori istituzionali si sentirono improvvisamente invincibili: “perché preoccuparsi del rischio se abbiamo un algoritmo che ci protegge dal peggio?”.

Ma la strategia aveva una premessa fallata alla base: l’idea che fosse sempre possibile vendere futures, anche in quantità enormi, senza spostare i prezzi di mercato. Come se la copertura fosse fornita da un’entità esterna e infinita, anziché dallo stesso mercato… che non era infinito.

La Commissione Brady, chiamata a investigare dopo il crollo, la definì con il nome che meritava: “illusione di liquidità”.

Quando il mercato cominciò a scendere, gli algoritmi fecero il loro dovere: vendettero. Tanto. E subito. Il problema è che lo fecero tutti insieme, come in un incendio dove tutti corrono verso l’unica uscita, rendendola impraticabile.

Ogni vendita spingeva i prezzi ancora più giù, innescando nuove vendite automatiche da parte di altri fondi con soglie appena inferiori. Una spirale meccanica, autoalimentata, senza spazio per riflessioni umane o interventi ragionati.

Alla fine, la cosiddetta “assicurazione” non solo non evitò il disastro, ma lo amplificò. Altro che airbag: fu più simile a un detonatore nascosto sotto il cruscotto.

Index Arbitrage e la Trasmissione del Panico

Se la portfolio insurance fu la miccia, l’index arbitrage fu la cinghia di trasmissione che portò l’incendio dai futures di Chicago al parquet di New York.

Questa forma di program trading si basava su un’idea semplice: sfruttare le discrepanze di prezzo tra futures e azioni sottostanti. Quando la portfolio insurance faceva crollare i futures sull’S&P 500, questi diventavano più convenienti delle azioni stesse. Gli arbitraggisti, per lucrare sullo scarto, vendevano azioni a New York e compravano futures a Chicago.

In teoria: arbitraggio senza rischio. In pratica: trasmissione istantanea del panico.

I venditori automatici del mercato dei derivati stavano, senza volerlo, controllando le mani umane del NYSE. E la pressione da una parte si riverberava ovunque.

Ma il problema era più profondo. La portfolio insurance non era solo una strategia imperfetta. Era un paradosso logico travestito da scienza finanziaria: presupponeva l’esistenza di un mercato liquido… salvo poi distruggerlo con il suo stesso utilizzo.

Un investitore isolato poteva anche sperare di vendere senza intoppi. Ma nel 1987, decine di miliardi di dollari seguivano lo stesso schema, con algoritmi che ricevevano tutti lo stesso segnale nello stesso momento. Vendere. Subito. Ovunque.

Peccato che i compratori non fossero stati invitati alla festa. Anzi, i programmi ritiravano gli ordini d’acquisto per evitare di essere travolti, creando un vuoto d’aria letale.

La strategia collassò su se stessa, negando le condizioni minime per funzionare.

Ed è bene chiarirlo: sebbene i computer abbiano agito da acceleranti, molte transazioni quel giorno furono ancora eseguite a voce, via telefono. Il panico non nacque da un bug, ma da una combinazione tossica: paura macroeconomica, architettura di mercato fragile e strumenti tecnologici troppo potenti per essere compresi a fondo.

3: Le 24 ore che sconvolsero la finanza

Il Preludio (14–16 ottobre)

Come in ogni tragedia ben scritta, gli avvertimenti c’erano tutti. Solo che nessuno voleva ascoltarli.

Mercoledì 14 ottobre 1987, un dato sul deficit commerciale USA ben peggiore del previsto fece perdere al Dow Jones il 3,81% – il calo più netto da oltre un anno.

Giovedì, altra botta: –2,39%.

Venerdì, il mercato perse il 4,6%, complice la famigerata “triple witching” – la scadenza simultanea di opzioni su azioni, futures su indici e opzioni su indici, un classico detonatore di volatilità.

Nel weekend, mentre i trader erano lontani dalle scrivanie, i modelli di portfolio insurance lavoravano in background, macinando numeri e preparando una raffica di vendite da attivare non appena il mercato avesse aperto lunedì. Una tempesta perfetta stava caricando energia nel silenzio.

E nessuno, al di fuori dei terminali, sembrava accorgersene.

L’Effetto Domino Globale

Il crollo del 1987 fu la prima crisi finanziaria intercontinentale in tempo reale. Una specie di corsa a staffetta del panico, partita dall’Asia, passata per l’Europa e culminata a Wall Street, dimostrando che i mercati erano ormai economicamente connessi, ma operativamente scoordinati.

Lunedì 19 ottobre, New York aprì i battenti e subito fu chiaro che qualcosa non andava: una valanga di ordini di vendita, zero controparti, e sistemi informatici in tilt. Il volume degli scambi superò i 600 milioni di azioni – il triplo di una giornata intensa – e i sistemi elettronici, come il SuperDot del NYSE, si bloccarono. Gli ordini rimasero sospesi nel limbo per ore. Nessuno sapeva se avesse venduto, comprato… o semplicemente sparato a vuoto.

Intanto, a Chicago, il mercato dei futures crollava regolarmente – peccato che a New York molti titoli non riuscissero nemmeno ad aprire, creando una frattura assurda tra due mondi che avrebbero dovuto viaggiare all’unisono. Durante la giornata si contarono 195 sospensioni o ritardi nelle contrattazioni.

La disconnessione tra mercati integrati ma non sincronizzati trasformò una crisi di fiducia in un cortocircuito operativo. Le borse erano unite dai capitali, ma separate dai cavi.

Il risultato? Nessuno era davvero al comando. Sistemi di compensazione separati, requisiti di margine diversi, autorità regolatrici chiuse nei propri silos. Il tutto creò colli di bottiglia, punti ciechi e una gigantesca inefficienza sistemica, che fece precipitare un ribasso in una crisi globale.

4: La risposta

Il Battesimo del Fuoco di Greenspan

Quando Alan Greenspan fu nominato presidente della Federal Reserve nell’agosto 1987, probabilmente si aspettava qualche stretta monetaria, qualche inflazione da domare, non certo l’Apocalisse in giacca e cravatta.

Il crash di ottobre fu il suo primo, colossale test. E la sua reazione non solo impedì che l’incendio si trasformasse in un nuovo 1929, ma diede origine a un concetto destinato a entrare nei manuali (e nei cuori di Wall Street): il famigerato “Greenspan Put” – ovvero la convinzione che la Fed sarebbe sempre intervenuta per salvare i mercati, offrendo una sorta di assicurazione implicita contro i ribassi. Un invito al rischio? Forse. Ma efficace? Assolutamente sì.

L’intuizione chiave di Greenspan fu psicologica, prima che tecnica: non bastava fornire liquidità, bisognava trasmettere fiducia. E lo fece con una regia a tre atti:

Atto I – La “Greenspan Put”

Prima dell’apertura dei mercati del 20 ottobre, la Federal Reserve fece sapere, con una dichiarazione inequivocabile, di essere pronta a intervenire come fonte di liquidità a sostegno del sistema economico e finanziario, offrendo così una rassicurazione netta in un momento di estrema incertezza.

Atto II – Liquidità senza limiti

La Fed inondò il sistema bancario di denaro fresco, abbassando i tassi a breve da oltre il 7,5% a circa il 7% con operazioni di mercato aperto.

Atto III – Pressione Morale

In quel momento critico, E. Gerald Corrigan, allora presidente della Federal Reserve di New York, adottò una strategia di moral suasion: contattò personalmente i vertici delle principali banche commerciali, sollecitandoli a continuare a finanziare i broker per evitare il blocco del mercato.

Secondo le ricostruzioni, Corrigan disse chiaramente alle banche di concedere liquidità ai broker per sostenere il sistema, arrivando perfino a consentire prestiti garantiti direttamente dalla Fed. Parallelamente, la Federal Reserve — sotto la guida di Greenspan — intervenne con immissioni di liquidità e funzioni da prestatore di ultima istanza.

Il risultato fu efficace: le banche risposero all’appello, il credito tornò a circolare e si evitò il rischio di un effetto domino di insolvenze che avrebbe potuto amplificare la crisi.

L’Epilogo

L’intervento fu un successo. Niente fallimenti bancari, niente corse agli sportelli, niente recessione. Il mercato si stabilizzò e riprese a salire a tempo di record: il Dow recuperò 288 punti in due giorni, pari al 57% delle perdite del Lunedì Nero, e tornò sui massimi in meno di due anni.

5: Lezioni e riforme

L’Autopsia – La Commissione Brady

A crash ancora caldo, Ronald Reagan istituì una task force per capirci qualcosa. Al timone c’era Nicholas Brady, futuro Segretario al Tesoro, che in soli 60 giorni consegnò un rapporto destinato a cambiare il modo in cui si pensava ai mercati.

Il Rapporto Brady partiva da una constatazione brutale: azioni, futures e opzioni erano regolamentati come mondi separati, ma funzionavano come un unico organismo. E quando una parte andava in crisi, l’intero sistema collassava.

I principali colpevoli?

– Portfolio insurance;

– index arbitrage;

– e, soprattutto, una struttura di mercato frammentata: compensazioni scollegate, regole diverse, autorità che non si parlavano.

Il crash del 1987 costrinse il mondo finanziario a dire addio al vecchio modello “a silos”, ormai incompatibile con l’evoluzione dell’ingegneria finanziaria. Nasceva così una visione sistemica del rischio, che avrebbe ispirato decenni di regolamentazione, fino ai concetti di supervisione macroprudenziale diventati centrali dopo il 2008.

La Riforma Chiave – I “Circuit Breakers”

La misura più visibile e longeva fu l’introduzione dei circuit breakers: meccanismi automatici che sospendono temporaneamente gli scambi se gli indici principali (oggi l’S&P 500) scendono oltre soglie prestabilite.

L’idea è semplice: un “time-out” per il mercato, una pausa per spezzare l’inerzia del panico e lasciare agli operatori il tempo di respirare, pensare, e magari rileggere le notizie con più lucidità.

Gli studi successivi hanno evidenziato effetti collaterali: l’“effetto calamita”, ad esempio, dove i prezzi accelerano verso la soglia proprio perché c’è una soglia. E poi ci sono gli investitori “bloccati”, impossibilitati ad agire mentre il mercato è in pausa. Insomma, una cura con effetti collaterali, ma sempre meglio che morire dissanguati.

Nonostante i limiti, i circuit breakers rappresentano il tentativo più concreto di adattare le borse al mondo post-1987: un mondo veloce, automatizzato e nervoso, dove anche i mercati hanno bisogno – ogni tanto – di una pausa di riflessione.

Conclusioni

Il Lunedì Nero del 1987 non si trasformò in una seconda Grande Depressione. E questo, più di ogni altra cosa, ne definisce l’eredità.

A differenza del 1929, l’economia reale nel 1987 era solida: aziende sane, bilanci robusti, nessuna crisi del credito all’orizzonte. Per molte imprese, il crollo sembrò quasi un incidente tecnico, slegato dal mondo reale. Nel 1929, invece, il crash fu il punto di rottura di un sistema già marcio, sostenuto da leva finanziaria, banche deboli e ottimismo illusorio.

Anche la natura della crisi fu diversa: nel 1929 una crisi di solvibilità e deflazione a catena, nel 1987 un crash di liquidità e fiducia, amplificato dalla tecnologia e dalla psicologia collettiva. Un vero “flash crash ante litteram”, con un mercato che si auto-inghiottiva in tempo reale.

Ma il vero spartiacque fu la risposta politica: nel 1987, la Fed intervenne con prontezza chirurgica, parlando al mercato prima ancora che ai banchieri. Nel 1929, invece, la Fed restò ferma, anzi restrittiva, trasformando un grave shock in una depressione decennale.

Il Lunedì Nero va ricordato come la prima crisi dell’era finanziaria moderna: globalizzata, automatizzata, interconnessa. Fu uno stress test epocale che il sistema superò – non senza cicatrici – e che mise a nudo i pericoli di un mercato dove velocità, algoritmi e complessità avevano superato la capacità umana di comprendere e reagire.

Le lezioni di quelle 24 ore non furono dimenticate. Anzi: sono diventate la base della finanza regolamentata contemporanea. Ogni crisi successiva – dal 2008 al 2020 – ha, in fondo, risuonato dell’eco di quel lunedì. E del fatto che, a volte, la fiducia va trasmessa più in fretta del panico.

Alessio Vannucci, consulente finanziario indipendente, collaboratore Aduc