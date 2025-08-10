Profumo di Roma di Louis Veuillot

Roma! Nome pieno di mistero. Dal momento che codesto nome si levò sulle nazioni, nessuna voce l’ha mai pronunziato senz’odio o senza amore, e non si sa se maggiore sia stato l’ardore dell’odio, o la passione dell’amore.

“Roma! Nome pieno di mistero. Dal momento che codesto nome si levò sulle nazioni, nessuna voce l’ha mai pronunziato senz’odio o senza amore, e non si sa se maggiore sia stato l’ardore dell’odio, o la passione dell’amore. Mentre la vanità dello spirito moderno si vanta di conciliar tutto, l’odio e l’amore di Roma continuano la loro lotta, più aspra che mai. Io sono fra coloro che Roma accolse tra le sue braccia, feriti, minacciati della vecchia morte del peccato. La sua mano luminosa mi ha trasportato sulle altezze divine, le sue mani materne mi han tratto a respirare l’aere del Cielo, la sua santa mano mi ha nutrito d’un divino alimento. Io ho ricevuto da lei la vita, e le dò in cambio l’amore.” (Louis Veuillot)

Louis Veuillot (1813-1883), redattore capo del giornale cattolico L’Univers, fu, uno dei più grandi scrittori cattolici del secolo XIX. Le sue opere raccolte in 40 volumi, sono state pubblicate tra il 1924 e il 1940. Il profumo di Roma, che uscì nel dicembre 1861, è un’apologia della Roma cattolica che ne esprime tutta la personalità.

(Fonte: Edizioni Fiducia)