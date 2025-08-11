Trento. “Parlare con i muri: quando il murale riflette sul mondo”

A fine agosto, sei incontri per progettare un’opera insieme a Alan Vitti e confrontarsi sul potere comunicativo dell’arte.

A fine agosto, i giovani appassionati di murales dai 15 ai 29 anni avranno una nuova occasione per riflettere sul potere comunicativo dell’arte grazie al progetto dell’associazione Red Sheep Studios Parlare con i muri, finanziato e supportato nell’ambito del Piano giovani di zona.

Sei gli incontri in programma.

Dal 27 al 29 agosto ad Harpolab si terranno le lezioni teoriche sull’arte del murale e sulla sua forza comunicativa insieme a Alan Vitti (in arte Senkasemak), mentre dal 2 al 5 settembre, nella sede che sarà scelta per la realizzazione dell’opera, saranno realizzati i bozzetti e i laboratori pratici sulle tecniche del disegno. Infine, il 6 settembre ci sarà l’inaugurazione ufficiale del murales.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che l’arte è un potente strumento di comunicazione, capace di sensibilizzare e unire le persone anche su tematiche come memoria, giustizia sociale, pace e legalità. Grazie al linguaggio della street art, il progetto promuove la cittadinanza attiva, la responsabilità civica e lo sviluppo di competenze utili sia a livello personale che professionale.

Durante gli incontri, i partecipanti potranno sperimentare il lavoro in team, la comunicazione efficace e la gestione autonoma di progetti. La creazione finale del murale chiuderà il percorso artistico con un esercizio pratico per acquisire le competenze artistiche necessarie.

(Fonte: Comune di Trento. Per maggiore informazioni: contattare l’associazione Red Sheep Studios chiamando il numero 333 4325489 o scrivendo all’indirizzio email lab@redsheep.it. Per iscriversi, è possibile compilare il modulo online, disponibile sul sito di Trento giovani. Per partecipare, è richiesto un pagamento di 15 euro, a cui vanno eventualmente aggiunti i 10 euro per il tesseramento all’associazione)