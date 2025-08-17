Gaza: Lettera al Direttore

Premessa

Nella città di Trento la posizione della cittadinanza sta propendendo gradualmente verso una richiesta dura e stringente di una immediata presa di posizione istituzionale per fermare il conflitto in atto.

La componente studentesca ha espresso diverse voci di testimonianza chiedendo che sia immediatamente cessato ogni progetto di incentivazione alla collaborazione con Israele, allo stesso modo i sindacati hanno chiesto vigilanza, insieme alla chiesa cattolica per mezzo della Diocesi trentina, Acli trentine, Caritas i Terra santa e Banca Etica.

Politicamente parlando il Movimento di CasaPound si è espresso per la cessazione immediata del conflitto in corso.

Queste considerazioni non sono parole vane: siamo coscienti che ogni guerra porta con sé la propaganda e la contro propaganda e non si vuole arrivare a dedurre che l’attuale coincidenza di una componente terroristica molto forte, Hamas, insieme a un governo molto reattivo in Israele, porti alla conseguenza, da una parte, di una strage irreversibile del popolo di Gaza (si parla di insediamenti israeliani al posto delle attuali residenze per 1050 unità e della deportazione in Somalia e Sudan dei migranti e dei profughi palestinesi); nonché si vuole evitare la scivolata nel più disperato antisemitismo.

OGGI lo stesso Israele con la testimonianza della cittadinanza è in SCIOPERO GENERALE con l’occupazione di autostrade, mezzi pubblici e astensione dal lavoro dei funzionari. Certamente una manifestazione non da poco: si chiede l’immediato rilascio di tutti gli ostaggi e la fine dei combattimenti.

Non siamo infantili, sappiamo che da entrambe le parti non c’è la volontà di chiudere il conflitto, se non con la completa eliminazione di Israele secondo Hamas, o con la completa eliminazione di Hamas da parte di Israele. Le operazioni anti terrorismo che sono state effettuate precedentemente, contro l’autoproclamato Stato islamico, non hanno avuto questo riverbero e non sappiamo quanti siano in realtà i morti complessivi di questa ondata di integralismo che è forse la più grave dopo l’episodio delle Torri Gemelle in USA.

Premesso questo e con la certezza di non pubblicare un intervento che piacerà a tutti, intendo comunque dare voce a una posizione che probabilmente potrebbe aprire un margine di dialogo, attraverso la lettera al giornale di un nostro lettore.