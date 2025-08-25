Sbaracco Rovereto 2025: shopping, musica e creatività in centro città

Il cuore di Rovereto si prepara a vivere una giornata speciale con lo Sbaracco Rovereto 2025, in programma sabato 30 agosto dalle 10 alle 22. L’iniziativa, organizzata da Rigenera Rovereto insieme ai Distretti San Marco, Downtown, Quercia e Cultura, trasformerà il centro cittadino in un grande spazio all’aperto dove shopping, musica e laboratori si intrecciano con la voglia di comunità e sostenibilità.

Per tutta la giornata, oltre trenta negozi del centro storico apriranno le loro vetrine sull’esterno, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire merce selezionata, novità e sorprese a prezzi davvero convenienti. Moda, artigianato, gastronomia e oggetti d’arte si mescoleranno in un percorso urbano che esalta la vitalità commerciale di Rovereto e rende lo Sbaracco una tradizione sempre più attesa da cittadini e turisti.

Un aspetto distintivo dell’edizione 2025 sarà lo Swap Party, pensato per dare nuova vita a indumenti e bijoux attraverso il riuso creativo. Chi consegnerà i propri articoli nei punti raccolta nei giorni precedenti riceverà in cambio delle “stelline”, la speciale moneta di scambio che permetterà, durante lo Sbaracco Rovereto 2025, di scegliere altri capi e accessori messi a disposizione dai partecipanti. Tutto ciò che non verrà scambiato sarà destinato a enti di beneficenza, rendendo la manifestazione non solo un’occasione di risparmio, ma anche un gesto concreto di solidarietà.

Lo Sbaracco non si limita allo shopping ma abbraccia anche la musica e la cultura. Nel corso della giornata sono previsti concerti dal vivo, DJ set, letture animate per i più piccoli e laboratori artistici. Dai vinili di Giuliano Lott al Villanova Duet, dal DJ set di Paco Mogalle fino alla performance del Monkey Guitar Project, Rovereto si trasformerà in un vero festival urbano. Allo stesso tempo, i bambini potranno partecipare alle letture animate curate da Soledad Rivas presso la Libreria Piccoloblu, mentre gli appassionati d’arte potranno sperimentare la pittura orientale a inchiostro nella Bottega d’Arte Gabbana.

Lo Sbaracco Rovereto 2025 rappresenta quindi molto più di un semplice appuntamento commerciale: è un modo per rigenerare la città e farla vivere come spazio di condivisione, bellezza e partecipazione. Per informazioni dettagliate e per consultare l’elenco completo dei negozi aderenti, è possibile visitare il sito ufficiale degli organizzatori all’indirizzo www.rigenerarovereto.it.