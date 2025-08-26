Michelle Comi porta Lord Chesterly da Louis Vuitton: ecco cosa ha preso per lui

La nostra Michelle Comi ha voluto celebrare la Giornata mondiale del cane pubblicando due video che hanno subito acceso la curiosità del web: protagonisti lei e il suo inseparabile Lord Chesterly.

E non si tratta di un vezzo qualunque: per l’influencer il suo cagnolino è molto più di un animale domestico, è un vero e proprio “figlio”. Così, nei suoi reel su Instagram, Michelle ha mostrato uno shopping che non è certo passato inosservato. “Gli piace molto Louis Vuitton, ha preso tutto dalla padrona”, ha voluto commentare così l’influencer.

Michelle Comi non ha portato Lord Chesterly in un comune negozio per animali, ma in una boutique Louis Vuitton, spiegando che un cane come lui non poteva certo indossare una pettorina economica. Collare e guinzaglio griffati sono stati quindi una scelta “obbligata”, preludio – ha lasciato intendere – ad altri tour tra i marchi del lusso.

In un altro video la scena si sposta a casa: Michelle mostra come intendeva sistemare la cuccia del suo cucciolo con coperta e cuscino Louis Vuitton. Non un semplice angolo per cani, ma un vero set da design, degno delle pagine di un magazine patinato. Lord Chesterly, sdraiato sul suo nuovo trono, sembra ormai la nuova icona del lifestyle griffato canino.

Il caso di Michelle non è isolato. Da Paris Hilton a influencer nostrani, il fenomeno del luxury pet è ormai consolidato: animali trasformati in protagonisti della moda e del lifestyle. Lord Chesterly non poteva che entrare a pieno titolo in questa passerella esclusiva. E i fan già attendono il prossimo capitolo dello shopping di Michelle.