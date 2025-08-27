Cristina D’Avena a Riva del Garda con i Gem Boy alla Notte di Fiaba il 31 agosto

La magia delle sigle che hanno fatto cantare e sognare intere generazioni di italiani torna in riva al lago. Domenica 31 agosto 2025, alle ore 21.30, la splendida piazza Tre Novembre ospiterà uno degli eventi più attesi dell’estate: il concerto gratuito di Cristina D’Avena a Riva del Garda, accompagnata dalla band bolognese Gem Boy, celebre per le sue parodie ironiche e travolgenti.

Basteranno poche note per trasformare la piazza in un coro a cielo aperto: Kiss Me Licia, Occhi di gatto, Mila e Shiro, Sailor Moon e tante altre sigle che hanno segnato gli anni ’80 e ’90 torneranno a emozionare fan di ogni età. Un repertorio che continua a unire genitori e figli, dimostrando come le canzoni di Cristina D’Avena restino un patrimonio culturale e musicale senza tempo.

Al fianco della cantante, i Gem Boy porteranno sul palco la loro carica di umorismo e parodia, dando vita a uno spettacolo che promette risate e nostalgia, tra gag esilaranti e riletture originali delle sigle più amate.

La Notte di Fiaba a Riva del Garda 2025 conferma così la sua vocazione a essere uno degli eventi simbolo dell’estate trentina: la città si trasformerà in un grande palcoscenico dove musica, spettacolo e magia si intrecciano, regalando al pubblico un’esperienza indimenticabile.

Info utili

Programma completo: www.nottedifiaba.it

Data: domenica 31 agosto 2025

Orario: 21.30

Luogo: Piazza Tre Novembre, Riva del Garda

Ingresso: gratuito, fino a esaurimento posti